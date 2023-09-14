Balıkçılar Akaryakıt Fiyatlarından Etkilendi

MUSTAFA USTA

Sinop Üniversitesi Su Ürünleri Avlama Teknolojisi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Osman Samsun, yeni av sezonuyla ilgili "Balıkçılık girdisinde önemli bir kalem olan akaryakıt rakamları bilindiği üzere bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de artmaktadır. Balığı önce yakalayabilmek için bulunduğu yere gitmek, onu tespit etmek sonra avcılık faaliyeti gerekmektedir. Geçen sene balıkçılarımız bu nedenle zorlandılar ve taleplerini hükümete bildirdiler" dedi.

Sinop Üniversitesi Su Ürünleri Avlama Teknolojisi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Osman Samsun, denizlerde 1 Eylül'de başlayıp 15 Nisan'da sona erecek olan balık avı sezonunu değerlendirdi.

"MORİTANYA'DA, TÜRKİYE'DE YAKALADIKLARININ 2 KATI YANİ 600 BİN TON YAKALADILAR GEÇEN SENE"

Akaryakıt fiyatlarındaki artışın balıkçıları da etkilediğini ifade eden Samsun şunları söyledi:

"Avlanma yasağı bitti. Balıkçılarımız denizdeler ve avcılık faaliyeti başladı. Ancak yasak deyince sadece zaman yasağı değil, bölge yasakları, tehdit özellikler yasakları, boy yasakları var. Halkımızın ve balıkçılarımızın bunları bildiklerini gözlemliyoruz. Bu nedenle kurallara uymak, yani yakalanmaması gereken küçük balıkların tüketilmemesi, yakalanmaması, avlanılmaması bu önemli balık stoklarının bizden sonraki kuşaklara iletilmesi için, onlarla buluşturulması için çok önemli. Eski yıllara göre balıkçılık avlanma miktarlarında azalma var mı dersek, geçen yıl 300 bin ton civarında olan avlanma miktarının bu yıl inşallah o rakamlarda olması beklenmekte beraber doğa şartları, iklim değişiklikleri bunları etkileyebilmektedir. Balıkçılarımız okyanuslarda özellikle Afrika ülkelerinde Moritanya olmak üzere, Türkiye'de yakaladıklarının 2 katı yani 600 bin ton yakaladılar geçen sene.

"BİR ÇOK ÜRETİM ALANINDAKİ MÜTEŞEBBİSLERİMİZ BU TALEPLERİ İLETİYORLAR"

Balıkçılık girdisinde önemli bir kalem olan akaryakıt rakamları bilindiği üzere bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de artmaktadır. Balığı önce yakalayabilmek için bulunduğu yere gitmek, onu tespit etmek sonra avcılık faaliyeti gerekmektedir. Geçen sene balıkçılarımız bu nedenle zorlandılar ve taleplerini hükümete bildirdiler. 'Bize biraz daha indirimli akaryakıt verir misiniz' dediler. Tabi devletimizin bu konudaki talepleri değerlendirdiğini biliyoruz. Çiftçilerimiz, diğer üreticilerimiz, sanayicilerimiz bir çok üretim alanındaki müteşebbislerimiz başta balıkçılarımız olmak üzere bu talepleri iletiyorlar.

"AKARYAKIT YURT DIŞINDAN GELİYOR, DÖVİZLE ALIYORUZ"

Herhangi bir ürününü fiyatının enflasyon çerçevesinde belli oranda arttığını bildiğimiz gibi akaryakıt rakamlarının arttığı bilinen bir gerçek. Balıkçılık meşakkatli bir iştir. Balıkçılarımız bu süreçte de teknik olarak biraz daha denizi biraz daha az dolaşarak, tecrübelerini ortaya koyarak, sarfiyatı en aza indirerek çünkü bu akaryakıt yurt dışından geliyor. Dövizle alıyoruz. Bunu en az kullanarak, en randımanlı kullanarak yine avcılık faaliyetlerini yapabileceklerini, bunu yapabilecek kapasiteye ve tecrübeye sahip olduklarına biz inanıyoruz. Onlara bu sezonda sağlıklı, bereketli ve bol kazançlı bir sezon diliyoruz."