Balıkçı tekneleri yeni yeni sezona hazırlanıyor

Ordu'da yeni avlanma sezonu öncesi balıkçı tekneleri bakım için tersanelere çekilirken, ağların onarım mesaisi de sürüyor.

Denizlerde 15 Nisan itibarıyla av yasağının başlamasıyla birlikte vinç yardımıyla karaya çekilerek bakım ve onarıma alınan balıkçı teknelerinde gerekli tamirat işlemlerine devam ediliyor. Büyük bir titizlikle yürütülen çalışmalarda, hasar görmüş balıkçı teknelerinin gerekli bakımları yapılıyor. Balıkçılar, yeni sezon için sürdürdükleri çalışmalar dahilinde ayrıca yırtılan ağların onarımlarını da yapıyor.

"EKİP OLARAK ÇALIŞIYORUZ"

Ordu'da yaklaşık 35 yıldır balıkçılık yapan Hakan Şener isimli balıkçı, "Ağlarımızı bu sene yeni sezon için tamire aldık. Ekip olarak çalışıyoruz ve kayıkların da tamir bakımları yapılıyor. Güzel bir şekilde yeni sezonda balık tutmak için çalışmalar yapıyoruz. Bu işlemlere erken başlamamızın sebebi yeni sezona yetiştirebilmek için. Yaklaşık bir aydır devam ediyoruz, sezona zor yetişiriz. Çünkü bu bakımlar ağır ve uzun sürüyor. Ağlarda yırtılan yerleri onarıyoruz ve yeniden dizayn ediyoruz ve kopan gözleri dikip, yeni mantarlar ekliyoruz. Bir ekibimiz de ağları kurşunlar ile donatıyor" diye konuştu.

"SEZON BAŞLANGICINA KADAR ÇALIŞMALAR DEVAM EDECEK"

Furkan Öney isimli balıkçı da yeni sezon için hazırlıklarını hızlı bir şekilde devam ettirdiklerini ifade ederek, yeni balık sezonundan umutlu olduklarını, bereketli bir sezon umduklarını ifade etti. Geçtiğimiz sezonun da balıkçıları tatmin ettiğini ifade eden Öney, "Yeni sezon başlangıcına kadar bu çalışmalar devam edecek. Her yıl düzenli olarak yapılıyor" şeklinde konuştu.

"BU BAKIMLAR YAPILMAZSA TEKNELER ÇÜRÜYOR"

Teknesinin dış aksamında bakım yaptırdığını ifade eden Orhan Soytaş isimli balıkçı da bu bakımların her yıl, ağır bakımların ise 4-5 yılda bir yapıldığını ifade ederek, "Bu bakımları yapmazsak tekneler su alır, şuanda sezona da hazırlanıyoruz. Aslında biz küçük tekne olduğumuz için yasak yok ancak denize gireceğimiz için bakıma girmemiz şart. Bakım yapılmadığı takdirde tekneler çürüyor. Zehirli boyalar vuruluyor, bu zehirli boyalar hem yosundan, hem de kurtlardan koruyor" dedi.

(Selim Kuşcu - İHA)

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi