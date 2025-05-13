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Balık Sezonu Bitmesine Rağmen Tezgahlarda Hareketlilik Devam Ediyor

Balık Sezonu Bitmesine Rağmen Tezgahlarda Hareketlilik Devam Ediyor
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Zonguldak'ta balık sezonu sona ermiş olmasına rağmen balıkçı esnafı satışların devam ettiğini belirtti. Balık arzındaki azalma ve yüksek fiyatlara rağmen gelecek sezon için umutlu olduklarını ifade etti.

Balık sezonu bitmesine rağmen tezgahlarda hareketlilik sürüyor

ZONGULDAK - Zonguldak'ta balıkçı esnafı Oktay Ertürk, balık sezonunun geçen ay sona ermesine rağmen tezgahlarda satışların devam ettiğini ifade etti. Ertürk, gelecek sezondan ise umutlu olduklarını dile getirdi.

Balık halinde tezgahların doluluğu azalsa da satışlar devam ediyor. Esnaf Oktay Ertürk, sezonun bitmesiyle birlikte balık arzında ciddi azalma yaşandığını belirterek, "Küçük kayıklar yakalıyor. Küçük ağcılar ağ atıyor. Küçük oltacılar yakalıyor. Biraz fiyatlar yüksek. Normalden biraz daha yüksek" dedi.

İstavrit ve barbunun 250, mezgidin ise 300 liraya satıldığını ifade eden Ertürk, bu fiyatların yüksekliğini mevcut şartlara bağladı. Her yıl olduğu gibi yeni sezonda da balığın bol olacağını öngördüklerini ifade eden Ertürk, "Gelecek sezonda bolluk var genelde. Bol balık yiyecek yani. Palamut, mezgit, istavrit ve hamsi yiyecek halkımız. Ucuz balık yiyecekler yani. Yine halka ucuz balık yedireceğiz" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / EMRE CAN BAYRAM - Ekonomi
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