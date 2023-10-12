Balık mezadında kasalar dolusu hamsi satıldı

15-17 kilo gelen 1 kasa hamsi 300-500 TL arasında alıcı buldu

SAMSUN - Samsun'da balık halinde gece 03.00'te yapılan mezatta kasalar dolusu hamsi kapış kapış satıldı.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Balık Hali'nde gece yarısı başlayan balık mezadı, sabahın ilk ışıklarına kadar sürdü. Mezatta yüzlerce kasa hamsi, tüketiciye sunulmak üzere balıkçılar tarafından satın alındı. Genellikle çevre iller olmak üzere birçok yerden Samsun'a gelen balık satıcıları, yaklaşık 15 ile 17 kilo gelen hamsinin kasası 300 ile 500 TL arasında satın aldı.

"Vatandaş bu sene bolca hamsi yiyecek"

Satıcı Osman Kutu, "Şu anda yerli hamsimiz çıktı. Havalar biraz soğumaya başlayınca yerli hamsiler çıkmaya başladı. Hamsi fiyatları da burada kasa olarak 400 ile 500 TL civarında. Şu anda en çık hamsi var. İstavrit, mezgit, lüfer de var ama en çok hamsi satılıyor. Buraya çevre illerden arkadaşlar balıklarını alıp gidiyorlar. Ordu, Trabzon, Rize, Giresun gibi şehirlerden geliyorlar. İnşallah vatandaş bu sene bolca hamsi yiyecek. Bizim de tek ümidimiz hamsi. Şu anda iyi durumdayız" dedi.

"Yerli hamsiler bugün ilk defa başladı"

Mezada gelen Hacı Yaşar, "Mezatta en çok hamsi ile mezgit satılıyor. Baya bir lüfer balığı da çıkıyor. Yerli hamsiler bugün ilk defa başladı. Daha önceleri Marmara hamsisi geliyordu. Bugün itibarıyla yerli hamsi başladı. Hamsi biraz ince ama o durumda düzelecek. Havalar biraz daha esince düzelecek. Vatandaşlar hamsiyi bol yiyecek" diye konuştu.

"Bu sene her kesimden vatandaş hamsiyi yiyecektir"

Mezada gelen Mutlu Şen, "Bu sene hamsi ve mezgit bol. Bir kasanın içinde en az 15 ile 20 kilo var. Kilosu 400 TL civarında. Bu sene her kesimden vatandaş hamsiyi yiyecek. Tezgahlar kilosu 50 TL. Buraya Türkiye'nin her yerinden alıcı geliyor" şeklinde konuştu.

Diğer satışa sunulan balık fiyatları ise şu şekilde:

1 çift palamut 200 TL, lüfer 80 ile 200 TL, bir kasası 15 kilo gelen istavrit 250-300 TL arasında, kefal kilosu 35 TL, kalkan kilosu 350-600 TL, barbun kasası 600-2 bin TL, bir kasası 16 kilo gelen mezgit 500-1000 TL arasında.