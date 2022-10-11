Balık avı için Karadeniz'e açılan tekneler, boş dönmüyor

Kastamonu'da Karadeniz'e açılan balıkçı tekneleri kasalar dolusu palamutla limana dönüyor.

Kastamonu'nun Cide ilçesinde, Karadeniz'e balık tutma umuduyla açılan balıkçı tekneleri, kasa kasa balıkla döndü. Limana çekilen teknelerde palamut, tek tek ağlardan çıkartıldı. Kasa kasa palamutla dönen balıkçıların yüzü gülerken, vatandaşlarda Cide Limanında ücretsiz balık alabilmek için sıra bekledi. Tekneleri ağzına kadar dolu halde limana yanaşan balıkçılar, büyük sevinç yaşadı. Palamut ise tezgahlarda en çok tercih edilen balık oldu. bu yıl palamut bolluğunun yaşandığını belirterek, bu yılki balık sezonundan umutlu olduklarını söyledi.

BU yıl sezondan umutlu olduklarını söyleyen Balıkçı Bektaş Bakır, "Bu yıl beklentimiz balıktan büyük. Fakat sezonun başlamasıyla birlikte bölgemizde ne yazık ki hava muhalefeti, olumsuz şartlar bizim belimizi oldukça büktü. Ama Allah'a şükür son zamanlarda birazda havaların düzelmesiyle rızkımızı, masraflarımızı çıkarmaya başladık. İnşallah daha iyi olacak, beklentimiz bu yönde. Cide Limanının 1,5 mil açığına çıktık. O bölgeye ağımızı atıp bekleyeceğiz. Balık neredeyse biz de onun peşinden gidiyoruz" dedi. - KASTAMONU