Antalya haberi: Antalya Büyükşehir, Balbey Kentsel Yenileme Projesi Kapsamında Kat Malikleri ile İnşaat Sözleşmesi İmzalıyor Ekonomi Haberleri Antalya yerel yerel haberine göre Antalya Büyükşehir Belediyesi, Balbey Kentsel Yenileme Projesi 1’inci Etap Proje alanında yer alan taşınmaz malikleri arasında noter huzurunda kat karşılığı inşaat sözleşmesi imzalama sürecini başlattı. Antalya Büyükşehir Belediyesi, Balbey Kentsel Yenileme Projesi 1'inci Etap Proje alanında yer alan taşınmaz malikleri arasında noter huzurunda kat karşılığı inşaat sözleşmesi imzalama sürecini başlattı. Antalya Büyükşehir Belediyesi, Antalya geleneksel mimari örneklerini ve geleneksel sokak dokusunu barındıran, sit alanı ve bu alanı çevreleyen çeper bölgesiyle kentin en değerli noktalarından biri olan Balbey projesinde son aşamaya geldi. İMZALAR NOTER HUZURUNDA ATILDI Yürütülen proje kapsamında uygulanacak 1. Etap Proje Alanı'nın mimari avan projeleri, Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Haziran ayı olağan meclis toplantısında oyçokluğu ile kabul edilmişti. Büyükşehir Belediye Meclisi'nde projenin kabul edilmesiyle birlikte hızla hareket edilerek, projeyi yürüten Büyükşehir Belediyesi iştirakçi şirketlerinden ANTEPE A.Ş. ile hak sahipleri arasında inşaat sözleşmesi imzalanmasına yönelik ilk imzalar atıldı. Noter huzurunda gerçekleşen imza töreninde, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Gürbüz ve kat malikleri arasında kat karşılığı inşaat sözleşmesi imzalandı. Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Gürbüz, Balbey 1'inci Etap Proje alanı için atılan imzaların hayırlı olmasını diledi. Sözleşmelerin tamamlanmasını takiben proje alanında vakit geçirmeden inşaata başlanacağı bildirildi. Kaynak: ANKA / Ekonomi Antalya Noter Yerel Ekonomi Haberler

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