Muğla haberleri... Muğla Büyükşehir Belediyesi'nden 'Temiz Petek' Projesi

Muğla Büyükşehir Belediyesi, arıcıların en büyük sorunlarından biri olan büyük balmumu güvesine karşı petekleri -30 derecede şokluyor. 'Temiz Petek Projesi' kapsamında bugüne kadar il genelinde 50 bin petek şoklandı.

Arıcıların büyük sorunu haline gelen petek şoklamasını Muğla Büyükşehir Belediyesi gerçekleştiriyor. Arı üreticilerini ciddi anlamda maddi külfetten kurtaran projenin 2022 yılı şoklamaları, 1 Eylül tarihinde başlayacak ve 15 Kasım tarihinde sona erecek.

Büyükşehir Belediyesi tarafından arıcıların peteklerini saklama döneminde güvelerin verdiği zararların önüne geçmek için başlatılan Temiz Petek projesinde bugüne kadar yaklaşık 50 bin petek şoklandı.

PETEKLER -30 DERECEDE ŞOKLANIYOR

Arıcıların her yıl güvelerin verdiği zarardan dolayı değiştirmek zorunda kaldığı ve ekonomik anlamda zarara uğradıkları petekler, -30 derecede dondurularak her yıl kullanma imkanı sağlanıyor. Arıcılara can suyu değerinde olan projede yaklaşık 50 bin petek -30 derecede şoklanıyor.

PETEK ŞOKLAMALARINA 1 EYLÜL 2022'DE BAŞLIYOR

Üç yıl önce başlatılan petek şoklama çalışmalarının 2022 şoklamaları, 1 Eylül tarihinde başlayıp 15 Kasım tarihinde sona erecek. Petek şoklama çalışmasından faydalanmak isteyen üreticiler, 444 48 01 telefon numarasından randevu alabilecekler.

BAŞKAN GÜRÜN: ARICILARIMIZIN YANINDAYIZ

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, "Çam balının başkenti Muğla'mızda arıcılarımızın yanındayız. Yüzde 68 orman varlığı, geniş coğrafyası ve bu coğrafyadaki birbirinden değerli bitki florası ile dünyanın ve Türkiye'nin en önemli bal üreticilerinden biri konumundayız. Muğla'mızda arıcılıktan ekmeğini kazanan hemşerilerimizi destekliyor, onların marka değeri yüksek, kaliteli ürün üretmesi ve emeğinin karşılığını alması için çalışıyoruz. Muğla çam balı bizim en değerli ve kıymetli ürünlerimizden. Dünya çam balının yüzde 90'ını Türkiye, Türkiye'de üretilen çam balının yüzde 80'ini de Muğla'mız karşılıyor. Arıcılarımızın maliyet giderlerini düşürmek için Büyükşehir Belediyesi olarak bugüne kadar 50 bin peteği bal mumu güvesine karşı -30 derecede şokladık. Üreticilerimiz peteklerini güven içerisinde saklayabildi" dedi.