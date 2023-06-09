BAKTAD Genel Başkanlığına Mehmet Yıldırım yeniden seçildi

Baklava ve Tatlı Üreticileri Derneği (BAKTAD) Genel Başkanlığı görevine yeniden Mehmet Yıldırım seçildi. Dernekten yapılan açıklamaya göre, BAKTAD 12. Genel Kurulu, üyelerin ve sektör temsilcilerinin katılımıyla seçimli olarak gerçekleştirildi.

Baklava ve Tatlı Üreticileri Derneği (BAKTAD) Genel Başkanlığı görevine yeniden Mehmet Yıldırım seçildi.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, BAKTAD 12. Genel Kurulu, üyelerin ve sektör temsilcilerinin katılımıyla seçimli olarak gerçekleştirildi.

Genel kurulda BAKTAD Genel Başkanlığı'na yeniden Mehmet Yıldırım seçilirken, başkan yardımcılığına Nevzat Yemen, genel sekreterliğe Murad Fehmi Bozanoğlu getirildi.

Açıklamada, genel kurulda yaptığı konuşmaya yer verilen BAKTAD Genel Başkanı Mehmet Yıldırım, kurumsal kimlikleriyle yola çıktıklarında idealleri ve hedefleri bulunduğunu belirterek, bu hedeflere ulaşabilmek için çok büyük gayret gösterdiklerini bildirdi.

Sektörle ilgili zihinlerde oluşan olumsuz algıları teker teker ortadan kaldırdıklarını kaydeden Yıldırım, şu ifadeleri kullandı:

"Birleşemez, bir çatı altında toplanamaz, birbirlerine destek olamaz' denilen sektörümüzü, bir araya getirip, aynı idealler etrafında toplamayı başardık. Hepsinden önemlisi, baklava ve tatlıcılık sektöründe yeni bir anlayışı ve birlikteliği ortaya koyduk. Bu anlayış, sektörümüzün dünyaya yön veren mutfak markamızın bilinirliğinin artması, kalite standartlarının sağlanması ve dağınıklığının ortadan kaldırılması şeklinde yapılandı."

"Baklava ihracatını artırdık"

Mehmet Yıldırım, BAKTAD olarak geçen dönem yaptıkları faaliyetlerden ve hayata geçirdikleri projelerden bahsederek, "Yeni dönemde üye sayımızı 500'e çıkarmayı hedefliyoruz. Bu, BAKTAD kurumsal kimliğinin ve markasının hem ulusal hem de uluslararası platformlarda söz sahibi olması ve temsil ettiği sektörün sorunlarını etkin şekilde her mecrada dile getirmesi için çok önemlidir." açıklamasında bulundu.

Baklavacılık sektörünün son yıllarda önemli bir ilerleme kat ettiğini anlatan Yıldırım, şu bilgileri verdi:

"Hemen hemen hiç olmayan ihracatımız BAKTAD'ın tanıtımları sayesinde artmıştır. 2002'de yok denecek kadar az olan baklava ihracatı, 2022 itibarıyla 300 milyon TL'ye ulaşmıştır. BAKTAD, aynı zamanda uluslar arası platformlarda da kültürümüzü en üst düzeyde tanıtmaya çalışmakta ve uluslararası platformlarda baklavanın tanıtımıyla ilgili çok ses getiren çalışmalara imza atmaktadır. Bu çerçevede Dünya Baklava Günü'nü UNICEF'e kabul ettirme girişimlerimiz etkili şekilde devam etmektedir. Birlik ve beraberlik içerisinde çalışmaya devam ettiğimiz sürece amaçlarımızı gerçekleştirmeye devam edeceğiz."

Yıldırım, dernek olarak baklavanın AB nezdinde "Geleneksel Türk Baklavası", lokumun ise "Türk Lokumu" ismiyle tescillenmesi için patent başvurusunda bulunduklarını da kaydetti.