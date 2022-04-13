Bakkalların veresiye defterlerini silen hayırsever, Ramazan ayında ise faturaları ödüyor - Haberler

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Bakkalların veresiye defterlerini silen hayırsever, Ramazan ayında ise faturaları ödüyor

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi
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Bakkalların veresiye defterlerini silen hayırsever, Ramazan ayında ise faturaları ödüyor

Denizli'de bir hayırsever iş insanı geçtiğimiz aylarda bakkallarda bulunan veresiye defterlerindeki borçları silerken, bu Ramazan ayında ise elektrik faturalarını ödeyemeyen ailelerin faturalarını ödeyerek yardım etti.

DENİZLİ (İHA) - Denizli'de bir hayırsever iş insanı geçtiğimiz aylarda bakkallarda bulunan veresiye defterlerindeki borçları silerken, bu Ramazan ayında ise elektrik faturalarını ödeyemeyen ailelerin faturalarını ödeyerek yardım etti.

Çivril'de daha önceki yıllarda Ramazan ayında veresiye defteri borçlarını silen hayırsever iş insanı bu yıl elektrik faturasını ödemekte zorlanan ailelerin faturalarını ödemekte yardımcı oluyor. Bu yıl ilk defa uygulanan yardımlaşma örneğinde mahallelerden belirlenen ve genellikle kimsesiz yaşlı ve gelir durumu düşük ailelerin elektrik faturalarını ödeniyor. Önceki yıllarda Ramazan kolisi, gıda ve giyecek yardımı ile veresiye defterinden borç sildirerek maddi durumu kötü olan ailelere yardım eden hayırsever iş insanı 2022 yılı Ramazan ayında da yardım ve desteklerine devam ediyor. Yapılan titiz bir çalışma ile Çivril ve mahallelerinde yaşayan gelir durumu düşük ve kimsesiz ailelilere gıda yardımı yapan hayırsever, ailelerden elektrik faturasını ödemekte zorlanan ve borcu biriken ailelerin faturalarını ödüyor. - DENİZLİ

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Denizli, Ekonomi, Haberler

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