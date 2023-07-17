Kurucuları Volkan Minsin ve Ender Öztürk olan, Amerika merkezli reklamcılık platformu Vimi TV, Amerika'daki Bakkal Firması'nın CEO'su Murat Karslıoğlu'ndan 4 milyon dolar değerleme üzerinden 200 bin dolar tutarında bir yatırım aldığını duyurdu. Bu yatırım, Vimi TV'nin büyümesini hızlandırma ve hedeflerine ulaşma yolunda önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Kuruculari Volkan Minsin ve Ender Öztürk olan, Amerika merkezli reklamcılık platformu Vimi TV, Amerika'daki Bakkal Firması'nın CEO'su Murat Karslıoğlu'ndan 4 milyon dolar değerleme üzerinden 200 bin dolar tutarında bir yatırım aldığını duyurdu. Bu yatırım, Vimi TV'nin büyümesini hızlandırma ve hedeflerine ulaşma yolunda önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Bakkal CEO'sundan Vimi TV'ye 200 bin dolarlık yatırım!

Vimi TV, Uber ve Lyft gibi popüler rideshare taksilerinde kullanılan bir tablet aracılığıyla yolculara ve şoförlere ekstra kazanç imkanı sunan bir reklamcılık platformu. Yolcular, seyahatleri sırasında sadece ilgi duydukları içerikler ve reklamlarla karşılaşırken, şoförler de bu reklamlardan yolcular gibi ek gelir elde edebiliyor.

Murat Karslıoğlu'nun Vimi TV'ye yatırım yapması, şirketin büyüme potansiyelini ve gelecek vizyonunu desteklediğinin bir göstergesi olarak değerlendiriliyor. Karslıoğlu, Vimi TV'nin iş modelini ve yenilikçi yaklaşımını takdir ettiğini belirtirken, bu yatırımın şirketin pazarlama stratejilerini güçlendirmesi ve teknolojik gelişimlerini hızlandırması bekleniyor.

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Vimi TV'nin CEO'su Volkan Minsin, yatırımın şirketin büyümesine önemli bir ivme kazandıracağını ve rekabetçi pazarda liderliklerini sağlamlaştırmak için kullanacaklarını ifade etti. Aynı zamanda, Vimi TV'nin kullanıcı tabanını genişletme ve yeni pazarlara açılma planlarının da bu yatırımla desteklendiğini belirtti. Ayrıca Tohum Yatirim Turunun devam ettigini, gelecek olan yatırımlar sayesinde daha çok taksiye ulaşarak, daha fazla insani bu yeni nesil reklamcılık platformu ile tanistirmayi planladigini belirtti.

Vimi TV'nin tohum yatırım turunda elde ettiği bu başarı, şirketin gelecekteki büyüme potansiyelini ve sektördeki lider konumunu pekiştiriyor. Bu yatırım, Vimi TV'nin reklamcılık sektöründeki yenilikçi ve başarılı yolculuğunu sürdürmesini sağlayacak bir adım olarak dikkat çekiyor.

Sonuç olarak, Vimi TV'nin Amerikalı Bakkal Firması CEO'su Murat Karslıoğlu'ndan aldığı 4 milyon dolar değerleme üzerinden 200 bin dolar yatırım, şirketin büyüme stratejisini destekleyen önemli bir gelişme olarak kaydedildi. Bu yatırımın, Vimi TV'nin sektördeki liderliğini sağlamlaştırması ve gelecekteki hedeflerini gerçekleştirmesi bekleniyor.