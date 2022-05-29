Bakanlıktan, haksız fiyat artışlarına sıkı denetim - Haberler

TİCARET Bakanlığı bünyesinde kurulan 'Alo 175 Çağrı Merkezi'ne geçen yıl 476 bin 650, bu yılın ilk 5 ayında 121 bin 684 çağrı geldi. İhbar ve şikayetlerin çoğu ayıplı mal ve hizmetler ile haksız fiyat artışları üzerine oldu. Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürü Avni Dilber, haksız fiyat artışı ile ilgili şikayette, Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu tarafından detaylı inceleme yapıldıktan sonra işletmelere idari para cezası uygulandığını söyledi. Dilber, "Bazen çok somut durumlar vardır, bu durumda biz direkt gereğini yapıyoruz" dedi.

Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan 'Alo 175 Çağrı Merkezi'nde, tüketicilerin karşılaştıkları sorunlara ilişkin çözüm yolları sunuluyor. Uyuşmazlıkların çözülmesi noktasında tüketicilere başvurmaları gereken yerle ilgili de bilgi veriliyor. Alo 175 Çağrı Merkezi ile tüketiciler; satın aldıkları mal ve hizmetlerle ilgili yaşadığı sorunların yanı sıra, insan sağlığı, can ve mal güvenliği açısından da risk taşıyan ürünler hakkında bilgi alarak, yaşadıkları sorunları iletebiliyor.