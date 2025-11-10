Bakanlıktan 63 kooperatife 34,8 milyon liralık yeni hibe desteği

TİCARET Bakanlığı, 2020-2024 yılları arasında 772 kooperatifin 826 projesine 110,5 milyon lira hibe desteği sağlandığını, 2025 yılında 45 ilden 63 kooperatifin 68 projesine toplam 34,8 milyon lira tutarında yeni destek verileceğini açıkladı.

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre; kooperatiflerin üretim gücünü, istihdam kapasitesini ve rekabet kabiliyetini artırmak amacıyla 2020 yılından bu yana yürütülen Kooperatiflerin Desteklenmesi Programı (KOOP-DES) kapsamında ülke genelinde faaliyet gösteren kooperatiflere hibe destekleri sağlanmaya devam ediliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, 'Türkiye Yüzyılı' vizyonu doğrultusunda üretimin tabana yayılması, kadınların ve girişimcilerin güçlenmesi, yerel kalkınmanın desteklenmesi ve kooperatifçilik kültürünün yaygınlaştırılması hedefleriyle sürdürülen program kapsamında, 2020-2024 yılları arasında 772 kooperatifin 826 projesine 110,5 milyon lira hibe desteği sağlandı. 2025 yılı çağrı döneminde yapılan değerlendirmeler sonucunda 45 ilden 63 kooperatifin 68 projesine toplam 34,8 milyon lira tutarında yeni hibe desteği verilmesine karar verildi.

MAKİNE-EKİPMAN DESTEĞİ LİMİTİ DE ARTIRILDI

Destek sağlanacak iller arasında Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, Erzurum, İstanbul, İzmir, Konya, Malatya, Mardin, Trabzon ve Yozgat gibi birçok il bulunuyor. Bu projelerle üretimden pazarlamaya, markalaşmadan ihracata kadar geniş bir alanda kooperatiflerin rekabet gücü ve sürdürülebilirliği artırılacak. Bakanlık, 2025 yılı itibarıyla KOOP-DES destek limitlerinde de artışa gitti. Buna göre; makine-ekipman desteği limiti 400 bin liradan 1 milyon liraya, fuar desteği 60 bin liradan 150 bin liraya, nitelikli personel istihdam desteği 2 personel için yıllık 408 bin liradan 532 bin 800 liraya çıkarıldı.