Gümrük teminat işlemlerinin süreçlerini kısaltacak "Teminat Bilgi Sistemi" kullanıma açıldı

Güncelleme:
Ticaret Bakanlığı, gümrük idarelerinde sunulan teminatların takip edilmesi amacıyla geliştirdiği Teminat Bilgi Sistemi'ni bugün itibarıyla bakanlık birimlerinin kullanımına sundu. Sistem, bireysel ve toplu teminat bilgilerinin hızlı bir şekilde sorgulanmasını sağlıyor.

Ticaret Bakanlığınca, gümrük idarelerine sunulan teminatlara ilişkin bilgilerin ve işlem süreçlerinin tek bir sistem üzerinden sorgulanabilmesi ve takip edilebilmesi amacıyla geliştirilen Teminat Bilgi Sistemi'nin, bugün itibarıyla Bakanlık birimlerinin kullanımına açıldığı bildirildi.

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan açıklamada, konuya ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, sistem üzerinde, bireysel, toplu ve götürü teminat türünde verilen teminat mektuplarıyla nakit olarak verilen teminatlara ilişkin verilere ulaşılabileceği belirtilerek, "Teminatla ilgili genel bilgilerin (teminat türü, teminat statüsü, düzenlenme tarihi gibi) yanında yükümlüye, teminat tutar ve bakiyesine, teminata bağlı beyannamelere, antrepo koduna bağlı teminatlara, işlem yapılan gümrük idaresine ve teminatı veren bankaya ilişkin detaylı veriye ulaşılması mümkün bulunmaktadır." ifadesine yer verildi.

Söz konusu sistemle, teminat işlem süreçlerinin takibi ve teminat bilgilerine ulaşımın, tek bir noktadan hızlı ve etkin biçimde gerçekleştirileceğine işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İşlem süreçleri kısalacak ve verimlilik artacaktır. Bir sonraki aşamada Teminat Bilgi Sistemi, yükümlülerin ve temsilcilerinin erişimine açılarak, gümrük idarelerinde işlem gören teminatlarına ilişkin tüm bilgi ve işlem süreçlerini detaylı bir şekilde sorgulamalarına imkan tanınacaktır."

Kaynak: AA / Mehmet Can Toptaş - Ekonomi
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
