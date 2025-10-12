Haberler

Bakanlık, Kira Stopajında Değişiklik Olmayacağını Açıkladı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, mesken kiralarından yüzde 20 oranında stopaj kesintisi yapılacağına dair çıkan haberlerin asılsız olduğunu belirtti.

HAZİNE ve Maliye Bakanlığı, "Mesken kiralarından yüzde 20 oranında stopaj kesintisi yapılacağına ilişkin çıkan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Gündemimizde kira stopajına yönelik herhangi bir değişiklik bulunmamaktadır" açıklamasını yaptı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Bugün bazı basın yayın organlarında, mesken kiralarından yüzde 20 oranında stopaj kesintisi yapılacağına ilişkin çıkan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Gündemimizde kira stopajına yönelik herhangi bir değişiklik bulunmamaktadır" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi
