Bakanlık, Kira Stopajında Değişiklik Olmayacağını Açıkladı

HAZİNE ve Maliye Bakanlığı, "Mesken kiralarından yüzde 20 oranında stopaj kesintisi yapılacağına ilişkin çıkan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Gündemimizde kira stopajına yönelik herhangi bir değişiklik bulunmamaktadır" açıklamasını yaptı.

