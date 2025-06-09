Bakanlardan Ferdi Zeyrek İçin Başsağlığı Mesajları

Bakanlardan Ferdi Zeyrek İçin Başsağlığı Mesajları
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Kabinedeki ekonomiden sorumlu bakanlar, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek için başsağlığı mesajı yayımladı. Birçok bakan, Zeyrek'in ailesine ve yakınlarına taziyelerini iletti.

Kabinedeki ekonomiden sorumlu bakanlar, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek için başsağlığı mesajı yayımladı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Vefat haberini üzüntüyle öğrendiğimiz Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ferdi Zeyrek'e Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ise Zeyrek'e Allah'tan rahmet, ailesi, yakınları ve tüm sevenlerine başsağlığı diledi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ferdi Zeyrek'e Allah'tan rahmet, ailesi, yakınları ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." mesajını paylaştı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat da paylaşımında, Zeyrek'e Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına sabır diledi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ise "Geçirdiği kaza sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'e Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Mertkan Oruç - Ekonomi
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