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Bakanlar Kacır ve Yumaklı, Brezilya'da Embraer Tesislerini Ziyaret Etti

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, G20 Bakanlar toplantısı için bulundukları Brezilya'da Embraer uçak üretim tesisini ziyaret ederek, üretim ve ar-ge yatırımları üzerine görüşmeler gerçekleştirdi.

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Brezilya temasları kapsamında Embraer uçak üretim tesisinde incelemelerde bulundu.

G20 Bakanlar toplantısı için Brezilya'da bulunan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ve Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, uçak üreticisi Embraer firmasını üretim tesisini ziyaret etti. Sao Paulo'da bulunan fabrikaya gelen bakanları firmanın üst yöneticileri karşıladı. Embraer yetkilileri firmanın faaliyet alanı hakkında bir sunum gerçekleştirdi. Daha sonra, Bakanların ziyaretine eşlik eden BAYKAR ve TUSAŞ yetkilileri de yürüttükleri çalışmaları paylaştı. BAYKAR'ın ürettiği İHA'lardan TB2, AKINCI ve TB3'ün yanında insansız savaş uçağı Kızılelma hakkında bilgi paylaşıldı. TUSAŞ yetkilisinin yaptığı sunumda ise şirketin faaliyetleri hakkında bilgiler aktarıldı.

Sunumlarından ardından gerçekleşen görüşmede Embraer firması yetkilileriyle Türkiye'de üretim ve ar-ge yatırımı dahil iş birliği fırsatları anlatıldı, firmalar arasındaki iş birliği fırsatları da değerlendirildi. Sunumların ardından Bakanlar Kacır ve Yumaklı fabrikada incelemelerde bulundu. 1969'da kurulmuş olan Embraer, bugüne kadar 8 binden fazla uçak üretti. Dünyanın en büyük üçüncü sivil uçak üreticisi olan Brezilya firmasında yaklaşık 19 bin kişi çalışıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi

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