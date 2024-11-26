Bakanlar Bolat ve Kacır MÜSİAD şube başkanları ile bir araya geldi

Sanayi Ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sosyal medya platformu X'in sahibi milyarder Elon Musk'ın "Hala bu büyük insanlı projelerin gelecekte var olacağına inananlar var, halbuki gelecek drone'ların" şeklinde paylaşım yaptığını belirterek, "İşte Türkiye onun bahsettiği o geleceğin bir numaralı ülkesidir. Bugün dünyada insansız hava aracı pazarının yüzde 70'i Türkiye'de." dedi.

Bakan Kacır ile Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği'nin (MÜSİAD) 183 şube başkanı ile bir araya geldi.

İş dünyasının önemli etkinlikleri arasında yer alan ve 1 milyar dolarlık iş hacmi hedefleyen MÜSİAD EXPO 2024 Uluslararası Ticaret Fuarı, Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi'nde devam ediyor.

Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu fuar kapsamında MÜSİAD EXPO Dünya Genel İdare Kurulu düzenlendi.

Ticaret Bakanı Bolat, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu ile Ticaret Bakanlığı'ndan üst düzey yöneticilerin katıldığı toplantıda MÜSİAD'ın 84'ü yurt içi ve 99'u yurt dışı olmak üzere toplamda 183 şube başkanı hazır bulundu.

"Milli Teknoloji Hamlesi bir yönüyle Türkiye'nin tam bağımsızlık yolculuğu"

Toplantıda sunum yapan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, son dönemde ticarette korumacılığın büyük bir hızla yükseldiğinden bahsederek, "Özellikle 2018-2020 arasında yükselişini göstermeye başlayan ticari korumacılığın 2020'den yani hepimizin malumu pandemiden sonra büyük bir hızla yükseldiğini ve halen de geri gelmekte olmadığını görüyoruz." diye konuştu.

Dünyanın neredeyse bütün ülkelerin ana gündeminin yerli üretim, yerinde üretim olduğunu belirten Kacır, "En gelişmiş kabul edilen ülkeler dahi, yüksek teknoloji ürünü olmayan ürünlerde bile, artık kendi topraklarında üretimi ikmal etmeye çabalıyorlar." ifadesini kullandı.

Kacır, yapay zekada küresel düzeyde patent sayılarına ilişkin bilgi vererek, şunları kaydetti:

"Böylesi bir dünyaya Türkiye kendi özgün yol haritasıyla adım atıyor. Türkiye Sayın Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde uzunca bir dönemdir kendi ihtiyaçlarını kendi görebilmek adına kritik teknolojileri yerli ve milli olarak geliştirebilmek ve rekabetçi şekilde dünyaya sunabilmek adına Milli Teknoloji Hamlesi yolculuğunu sürdürüyor. Milli Teknoloji Hamlesi bir yönüyle Türkiye'nin tam bağımsızlık yolculuğu. Yani siyasi bağımsızlığın ekonomik bağımsızlıkla, ekonomik bağımsızlığın da ancak teknolojik bağımsızlıkla gerçekleşebileceği farkındalığıyla Türkiye'nin kritik teknolojileri yerli ve milli olarak geliştirilmesi seferberliği adeta. Bir yönüyle de aslında yüksek teknoloji üretebilen, katma değer üretebilen ve bu yolla refah artışı elde edebilen bir Türkiye'nin inşa edilmesi yolculuğu."

Kacır, Türkiye'deki teknoparkların gelişimine ilişkin bilgi vererek, "Yüksek teknoloji ihracatımız 9 milyar doların üzerinde. İnşallah 2028'e geldiğimizde 19,5 milyar dolar yüksek teknoloji ihracatı gerçekleştiren bir ülke olacağız." dedi.

Sosyal medya platformu X'in sahibi milyarder Elon Musk iki gün önce yaptığı paylaşıma değinen Kacır, "'Hala bu büyük insanlı projelerin gelecekte var olacağına inananlar var, halbuki gelecek drone'ların' diyor. İşte Türkiye onun bahsettiği o geleceğin bir numaralı ülkesidir. Bugün dünyada insansız hava aracı pazarının yüzde 70'i Türkiye'de." şeklinde konuştu.

Kacır, "İsrail, Amerika, Çin gibi ülkeler bu alanda üretim ve ihracat yapmaktayken insansız hava aracı pazarında yüzde 70 pazar payıyla Türkiye bugün açık ara dünya lideri. Sadece pazar büyüklüğü açısından değil teknoloji açısından da dünya lideri." ifadelerini kullandı.

"Savunma sanayindeki firmalarımızın cirosu yaklaşık 1 milyar dolardan, 12 milyar dolara yükseldi"

Kacır, Türkiye'nin iki insansız savaş uçağı projesinin eş zamanlı olarak devam ettiğini de aktararak, şu bilgileri verdi:

"Savunma sanayisinde muazzam bir başarı hikayesi yazdı Türkiye. Savunma sanayisi ihracatımız 250 milyon dolardan, geçtiğimiz yıl 5,5 milyar dolara geldi. Bu yıl 6,5 milyar doları aşacağız, inşallah 7 milyar dolara yaklaşacağız. Savunma sanayindeki firmalarımızın cirosu yaklaşık 1 milyar dolardan, 12 milyar dolara yükseldi. 3 bin 500 savunma sanayisi şirketinde Türkiye'de 90 bin kişi çalışıyor. Projelerin büyüklüğü 5,5 milyar dolardan 96 milyar dolara erişti. ve bizim savunma sanayisinde yurt dışından ithal edilen ürünlerin payı yüzde 80'lerden yüzde 20'lere geriledi."

Togg'un Türkiye'nin Milli Teknoloji Hamlesinde önemli bir kilometre taşı olduğuna değinen Kacır, bugüne kadar 40 bin araç satıldığını aktardı.

Kacır, sunumunda uzay teknolojilerine ilişkin de bilgi vererek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Haberleşme uydularını kendi imkanlarıyla üretebilen 11 ülke var dünyada biri Türkiye. Türksat 6A'yı bu yıl tamamladık ve uzaya gönderdik. 36 bin kilometrede 4 bin 250 kilogramlık dev bir haberleşme uydusu Türk mühendisleri, Türk bilim insanları, Türk araştırmacıları tarafından geliştirilmiş oldu. Önümüzdeki dönemde uzayla ilgili bizden çok daha fazla haber duyacaksınız. Çünkü savunma sanayisindekine benzer bir başarıyı da inşallah önümüzdeki dönemde adım adım uzay teknolojilerinde gerçekleştireceğiz."

Organize sanayi bölgelerini (OSB) büyüttüklerini, endüstri bölgelerini de çoğalttıklarını anlatan Kacır, "Az önce buraya gelmeden 363'üncü OSB'nin de kuruluşunu imzalayıp gelmiş oldum. AK Parti iktidarı döneminde OSB'lerin sayısı 192'den 363'e yükseldi." bilgisini verdi.

Kacır, Teknofest'te bu yıl 1 milyon 650 bin gencin projeleriyle Teknofest yarışmalarına katıldığını da sözlerine ekledi.

Bakanlar Bolat ve Kacır şube başkanlarının sorularını yanıtladı

Açılış konuşmalarının ardından basına kapalı gerçekleştirilen soru-cevap bölümünde Bakanlar Bolat ve Kacır şube başkanlarının sorularını yanıtladı.

Ticaret Bakanlığı yetkilileri ise ihracat ve dış ticarete ilişkin merak edilenleri yanıtladı.