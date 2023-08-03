TARIM ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Yusufeli Barajı ve Hidroelektrik Santralinde (HES) depolanan su miktarının 1,5 milyar metreküpe ulaştığını duyurdu. Bakan Yumaklı, barajın dünyanın 5. en yüksek barajı olduğunu ve elektrik üretimi için hazır olduğunu belirtti.

Bakan Yumaklı: Yusufeli Barajı'nda su miktarı 1,5 milyar metreküpe ulaştı

TARIM ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Yusufeli Barajı ve Hidroelektrik Santralinde ( Hes ) depolanan su miktarının 1,5 milyar metreküpe ulaştığını duyurdu.

Bakan Yumaklı, geçen yıl 22 Kasım'da açılışı yapılan Yusufeli Barajı ile ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Yumaklı, "Mühendisliğin ve emeğin zirveye yükselişi sürüyor. Yusufeli Barajı ve HES'te su yüksekliği 188 metreye, depolanan su miktarı 1,5 milyar metreküpe ulaştı. Kendi kategorisinde dünyanın 5'inci en yüksek barajı, elektrik üretimi için gün sayıyor. Yüzyılın enerjisi yükleniyor" ifadelerini kullandı. Yumaklı, barajda dron ile çekilen görüntülere de yer verdi.