Bakan Yumaklı: "Yapay zeka sulama sistemlerine de entegre oldu"

Yapay zeka sulama projelerine de dahil oldu

Tarım Ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı Adana'da

Bakan Yumaklı, Yedigöze Sulama Projesi İnşaatı'nda açıklamalarda bulundu:

"Yedigöze Sulama Projesi'yle Adana'da 1.1 milyon dekarlık arazi suyla buluşacak"

"Kuraklıkla mücadele ederken taşkın korumayla ilgili yatırımlarımıza devam ediyoruz"

ADANA - Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Yedigöze Sulama Projesi'nin 1.1 milyon dekarlık araziyi suyla buluşturacağını ve akıllı sulama projelerinin yapay zeka desteğiyle entegre olduğunu belirterek, "Bu sulama sistemlerinin yapay zeka destekli bir şekilde yapılması için çalışmalarımız devam ediyor. Bu projenin yapay zeka destekli olan kısmını 33 bin dekar üzerinde gerçekleştirdik. Bu yıl 7 bölgede 20 pilot sahayı sulamaya açmış olacağız" dedi.

Çeşitli ziyaret ve incelemeler için kente gelen Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İmamoğlu ilçesinde yapımı süren Yedigöze Sulama Projesi İnşaatı'nı yerinde gördü. Bakan Yumaklı burada açıklamalarda bulundu.

"2025 yılında yatırımı 3 katına çıkarttık"

Adana'ya 23 yılda Devlet Su İşleri'nin 165 milyar liralık yatırım yaptığını belirten Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Adana'nın mümbit topraklarını suyla buluşturmak için çalışmalarımıza hız vermiş durumdayız. Özellikle iklim değişikliğinin etkisini hissettiğimiz bu dönemde su ve sulama yatırımlarına ayrı bir önem verdiğimizi belirtmek istiyorum. Son 23 yılda Adana'ya Devlet Su İşleri eliyle yapılan yatırımların toplam maliyeti 165 milyar lira. 140 su ve sulama tesisi hizmete alınmış durumda. Bunlar arasında 12 baraj ve 1 gölet, 28 HES ve 24 sulama tesisi, 60 taşkın koruma ve 15 arazi toplulaştırma tesislerini tamamlamış durumdayız. Adana'nın Devlet Su İşleri yatırımlarına ilişkin 2024 yılı ödeneği 887 milyon liraydı. 2025 yılında bu ödeneği 3,5 milyar liraya çıkarttık ve 3 kat arttırmış olduk. Bu mümbit, verimli toprakların suyla buluşması için bütün çalışmalarımızı hızlandırmış durumdayız" ifadelerini kullandı.

"Projenin toplam maliyeti 44 milyar lira"

Yedigöze Sulama Projesi'yle Adana'da 1.1 milyon dekarlık arazinin suyla buluşacağının altını çizen Bakan Yumaklı, daha sonra şunları söyledi:

"Şuanda devam eden Yedigöze Baraj Sulaması, bölgenin en büyük sulamalarından bir tanesi. Tamamlandığında İmamoğlu, Yüreğir, Sarıçam, Ceyhan ve Kozan'daki 1.1 milyon dekarlık arazi, bu proje sayesinde modern sistemle sulama imkanına kavuşmuş olacak. Bu dev projenin ana kaynağı Seyhan Nehri üzerinde kurulmuş olan Yedigöze Barajı. Projenin toplam maliyeti 44 milyar lira. Hali hazırda yüzde 61'lik tamamlanma oranına sahip. Yapılan yatırımın 27 milyar lirası yapıldı. Bizim öngörülerimiz proje bittiğinde 100 bin kişiye istihdam sağlamış olacak. Ekonomiye de yıllık 13 milyar lira katkı sağlamış olacak. 1.1 milyon dekardan bahsetmiştim, şuana kadar 300 bin dekarını sulamaya açmış durumdayız. Yaklaşık 400 bin dekarlık alanında sulama şebekesini tamamladık. İnşallah önümüzdeki yıla kalmadan sulamaya açmış olacağız. Kalan 400 bin dekarlık alan içinde yatırım ve çalışmalarımız devam ediyor."

"Bütün devletlerin kuraklıktan en az etkilenmek için yaptığı çalışmalar var"

İklim değişikliğinin bütün dünyayı etkilediğine vurgu yapan Yumaklı, hem kuraklık hem de taşkın korumayla ilgili yatırımların devam ettiğini söyledi. Yumaklı," "İklim değişikliği küresel bir olgu. Bütün devletlerin bundan minimum etkilenmek için yaptığı çalışmalar var. Bunun en önemli özelliği kuraklık. Dün itibariyle Adana'dan gelen haberleri izledik. Lokal yağışlar, düzensiz yağışlar taşkın ve sele sebebiyet veriyor. Bir taraftan kuraklıkla mücadele edecek yatırımları oluştururken diğer taraftan taşkın ve taşkın korumayla ilgili yatırımlarımıza devam ediyoruz. Kuraklık bize çok kıymetli olan suyu doğru bir şekilde kullanmamız için sınama getirmiş durumdayız" diye konuştu.

"Akıllı sulama sistemleri avantajlı"

Akıllı sulama sistemlerinin ürün verimi ve su tüketiminde tasarruf sağladığına dikkat çeken Yumaklı, "Özellikle Gıda ve Tarım Örgütü'nün akıllı sulama sistemlerinin ortalama yüzde 25 verim ve suda da yüzde 30 tasarruf sağladığına dair istatistikleri var. Bizlerde bakanlık olarak bu oranların üzerinde bir istatistik yakalamak için çalışmalarımıza devam ediyoruz" şeklinde konuştu.

Yapay zekanın artık her alana girdiğini, sulama sistemlerine de entegre olduğuna değinen Yumaklı,"Bu sulama sistemlerinin yapay zeka destekli bir şekilde yapılması için çalışmalarımız devam ediyor. Hali hazırda bu sulama sistemleriyle ilgili Türk Devletleri Teşkilatı'ndaki kardeş ülkelerimizden ve hem de farklı ülkelerden bu projeyi görmek için Adana'ya gelen kurumlar var. Bu projenin ilk örneğini yani yapay zeka destekli olan kısmını 33 bin dekar üzerinde gerçekleştirdik. Devamında Afyonkarahisar ve Denizli'de uyguladık. FAO'nun yüzde 30'luk tasarrufunu biz yüzde 40'lık oranla yakalamak istiyoruz. Suyu daha az kullanan yapay zeka destekli sulama otomasyonu ve elektronik su yönetim sistemleri bu projenin kapsamında. Bu yıl 7 bölgede 20 pilot sahayı sulamaya açmış olacağız" derken proje kapsamında 3 milyon dekarlık alanın toplulaştırma yapılacağını söyledi.

Bakan Yumaklı ve beraberindekiler proje hakkında yetkililerden bilgi aldı.