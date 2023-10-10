Bakan Yumaklı, Türkiye'de istiridye yetiştiriciliğini başlatmak için adım attı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye'de istiridye yetiştiriciliğinin başlatılması için çalışmaların yapıldığını ve Marmara ve Karadeniz'deki doğal istiridye kaynaklarının korunacağını açıkladı.

Bakan Yumaklı, istiridye yetiştiriciliğinin Türkiye'de de başlatılması için adım attıklarını açıkladı

Türkiye'de istiridye yetiştiriciliğindeki kapasitesini de hayata geçirmek üzere çalıştay düzenlendi

Bakan Yumaklı: "Sektörden gelen talebi de değerlendirerek özellikle istiridyenin doğal olarak yaşadığı denizlerimizde yetiştiriciliğini başlatmayı planlıyoruz"

ANKARA - Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, dünyada su ürünleri pazarında büyük bir paya sahip istiridye yetiştiriciliğinin Türkiye'de de başlatılması için harekete geçtiklerini belirterek, "Sektörden gelen talebi de değerlendirerek özellikle istiridyenin doğal olarak yaşadığı denizlerimizde yetiştiriciliğini başlatmayı planlıyoruz. Bu sayede Marmara ve Karadeniz'de doğal olarak var olan ancak nesli tehlikeye girmiş istiridye tekrar kaynaklarımıza kazandırılacak" ifadelerini kullandı.

Bakan Yumaklı, yürüttükleri çalışmalar ile ülkede balık yetiştiriciliğinde olduğu gibi diğer su ürünleri yetiştiriciliğinde de ilerlemeler kaydedildiğini bildirdi.

"İllerimizde yapılan midye yetiştiriciliğinde 50 bin tonluk kapasiteye ulaştık"

Çift kabuklulardan olan ve deniz suyunu organik temizleyip yem ve tatlı su tüketmeyen midyenin Türkiye'de yetiştiriciliğinin 2015 yılında başlatıldığını, hali hazırda yılda 5 bin 500 ton üretim gerçekleştirildiğini vurgulayan Yumaklı, şu bilgileri aktardı:

"Su ürünleri yetiştiriciliği alanında ülkemizin sahip olduğu potansiyeli değerlendirmek amacıyla başlattığımız çalışmalar kapsamında, midye yetiştiriciliğinde önemli bir yol katettik. Teşvik kapsamına aldığımız midye yetiştiriciliği için destekleme ödemesi yapıyoruz. Bununla birlikte ülkemizde halen Sinop, Bursa, Yalova, Balıkesir, İzmir, Muğla ve Çanakkale illerimizde yapılan midye yetiştiriciliğinde 50 bin tonluk kapasiteye ulaştık. Bu kapasitemizi kullanmak ve üretim miktarımızı daha yukarılara taşımak için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz."

İstiridye yetiştiriciliği için çalıştay düzenlendi

Bakan Yumaklı, dünyada su ürünleri pazarında önemli bir yere sahip diğer bir ürünün istiridye olduğunu belirterek tatlı su tüketmeyen bu ürünün de yem verilmeden yetiştiriciliğinin yapılabildiğine dikkati çekti.

"Sektörden gelen talebi de değerlendirerek özellikle uygun alanlarda istiridye yetiştiriciliğini başlatmayı planlıyoruz"

İstiridye yetiştiriciliğinde Fransa başta olmak üzere İspanya, Çin, Avustralya ve Yeni Zelanda'nın önemli bir pazar payına sahip olduğuna işaret eden Yumaklı, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Sektörden gelen talebi de değerlendirerek özellikle uygun alanlarda istiridye yetiştiriciliğini başlatmayı planlıyoruz. Bu sayede Marmara ve Karadeniz'de doğal olarak var olan ancak nesli tehlikeye girmiş istiridye tekrar kaynaklarımıza kazandırılacak. İhracatta önemli bir rakamı yakaladığımız balıkta olduğu gibi diğer su ürünlerinde de yetiştiriciliğimizi geliştirerek ülkemize gelir kazandırmayı hedefliyoruz. Bu çerçevede Bakanlığımız Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğümüz ve FAO iş birliği ile Çift Kabuklu Yetiştiriciliğinin Geliştirilmesi Çalıştayı düzenlendi. Çalıştayın çıktılarını değerlendirip Bakanlık olarak yol haritamızı oluşturacağız ve en kısa zamanda ülkemizde de istiridye üretiminin başlaması için düğmeye basacağız."

Dünyada 9 milyar dolarlık pazara sahip

Dünyada 6 milyon ton üretime sahip istiridye yetiştiriciliğinin yaklaşık 9 milyar dolarlık pazarı bulunuyor.

Başlatılan çalışmalar doğrultusunda, Türkiye'de 5 yıl içinde 10'un üzerinde üretim çiftliği kurulması ve buralarda 5-10 bin tonluk üretim yapılması öngörülüyor.

Türkiye'nin bu üretimden gelirinin ise 100 milyon dolara yaklaşabileceği değerlendiriliyor.