Tarım ve Orman Bakanlığı görevini devralan İbrahim Yumaklı, gıda üretim sistemlerinin sürdürülebilir risklere karşı dayanıklı ve güçlü bir yapıya kavuşması için her türlü tedbiri alırken, tüketicinin de güvenilir gıdaya makul fiyatlarla erişebilmesi konusuna yoğunlaşacaklarını açıkladı.

Bakan Yumaklı: Tüketicinin gıdaya makul fiyatlarla erişebilmesine yoğunlaşacağız

TARIM ve Orman Bakanlığı görevini devralan İbrahim Yumaklı, "Yeni dönemde gıda üretim sistemlerinin sürdürülebilir risklere karşı dayanıklı ve güçlü bir yapıya kavuşması için her türlü tedbiri alırken, tüketicinin de güvenilir gıdaya makul fiyatlarla erişebilmesi konusuna yoğunlaşacağız" dedi.

Bakan Yardımcısı olarak görev yaptığı Tarım ve Orman Bakanlığı'nda; bakanlık görevine getirilen İbrahim Yumaklı, devir teslim töreni ile Vahit Kirişci'den görevi devraldı. Bakanlıkta yapılan törende Kirişci, Yumaklı'ya hayırlı olsun dileklerini ileterek, "Rabbim kolaylık versin, zoru kolaylaştırsın, işlerini rast getirsin. Bugün göreve geldiğimiz günün 15'inci ayını geride bırakmış olduk. Yine bu salonda sayın bakanımızın oturduğu yerde otururken, 'Makamlar oturduktan sonra tekrar sahibine iade edilecek olan yerlerdir, oturan her insan bir gün kalkacaktır. Kibirden Rabbimize sığınırız, biz hizmet için bu yoldayız' demiştik. Bunun üzerinden tam 15 ay geçti. Bakanımıza muvaffakıyetler diliyorum, ayaklarına taş değmesin. Rabbim her türlü kem gözlerden, kötü niyetli insanların şerrinden ülkemizi, milletimizi ve bakanlığımızın muhafaza eylesin" dedi.

Yumaklı, tarımsal girdi tedarikinde özellikle dışa bağımlı olunan alanlarda çalışmalar yapacaklarını vurgulayarak, "Yerlileştirme ve millileştirme adımlarımıza öncelik vereceğiz ve hızlandıracağız. Türkiye Yüzyılı ile tarımda üretimin ve üreticinin yüzyılının başladığının altını çizmek istiyorum. Gıda arz güvenliğinin sağlanmasını temel alıyoruz. Yeni dönemde gıda üretim sistemlerinin sürdürülebilir risklere karşı dayanıklı ve güçlü bir yapıya kavuşması için her türlü tedbiri alırken tüketicinin de güvenilir gıdaya makul fiyatlarla erişebilmesi konusuna yoğunlaşacağız. Bu nedenle önümüzdeki dönemde hali hazırda mevcut tarım politikamızı üreticilerimizin güçlendirilmesi ve tüketicilerimizin korunması prensibi çerçevesinde şekillendireceğiz. Tarladan sofraya tüm süreçler bizim odak noktamızı oluşturacak. Yeni dönemde elbette ki göz ardı etmememiz gereken başka bir husus verimlilik ve kalite olacak. Tarımı, milli güvenliğin bir parçası olarak değerlendirdik. Vizyonumuzu ve politikalarımızı da bu bilinçle oluşturuyoruz" ifadelerini kullandı.