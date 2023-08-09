Bakan Yumaklı: TMO patlamasında toplamda etkilenen ürün 15 bin ton (2)

'TMO, 28 AĞUSTOS İTİBARİ İLE FINDIK ALIMINA BAŞLAYACAK'

Çeşitli programlara katılmak üzere Ordu'ya gelen Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, fındık bahçesinde incelemelerde bulundu. Bahçe ile ilgili bilgi alan Bakan Yumaklı, daha sonra gazetecilere açıklamalarda bulundu. Dünya fındığının yüzde 70'inin Türkiye'de üretildiğine dikkat çeken Yumaklı, ülke olarak son 21 yılda fındık üretimi ile alakalı çok ciddi mesafeler alındığını söyledi. Fındığın uluslararası pazarlara çıkması için çalışmaların devam ettiğini belirten Yumaklı, "Bu ürünün sadece üretimi değil aynı zamanda katma değerli bir hale getirilerek pazarlanmasının ne kadar önemli olduğunu hepimiz biliyoruz. Bu yolda da çalışmalar var çok ciddi de mesafeler alındı. İnşallah çok uzun olmayan bir vadede bunun etkilerini de görmeye başlayacağız. Bizler fındık araştırma vasıtasıyla burada bazı Ar-Ge çalışmaları yapılıyor elbette. 110 Ar-Ge projesi tamamlandı, 20'si de devam ediyor aynı şekilde" dedi.

'FINDIK 3 DOLAR 20 SENT'

Bakan Yumaklı, 460 fındık genotipinin ise muhafaza edilmeye devam ettiğini belirtti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı fındık fiyatlarına da değinen Yumaklı, "Sayın Cumhurbaşkanımız pazartesi günü kabine sonrasında fındık fiyatlarını açıkladı. Levant grubundaki ürünler için 82,5 lira ve Giresun kategorisindekiler için de 84 lira ve aynı zamanda 2,7 liralık bir desteğimiz var. Bunlarla birlikte aslında 3 dolar 20 sent civarında tamamen beklentiler ışığında oluşturulmuş bir fiyat. Biz buradaki memnuniyeti görüyoruz ve bizler de memnun oluyoruz. İnşallah aynı şekilde, aynı şevkle, aşkla buradaki üreticilerimizin ürünlerini üretmelerine devam etmelerini istiyoruz ve bekliyoruz" diye konuştu.

Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO), 28 Ağustos itibari ile fındık alımı yapacağını açıklayan Yumaklı, "Elbette yaklaşık son 21 yılda fındıkla ilgili desteklerimiz var. Bunlardan 2 tanesinden bahsedeyim. Yaklaşık 11,2 milyar liralık bir destek söz konusu fındık için. Aynı zamanda da daha teknoloji kullanımını cesaretlendirici yüzde 50 makine, ekipman desteğiyle yine bu desteklerimizin arasında önemli bir yer tutmakta. Elbette biraz önce söylediğimiz bu fındık fiyatlarından sonra herkesin merak ettiği şey bundan sonra alım şekilleri nasıl olacak ? 21 Ağustos itibari ile Toprak Mahsulleri Ofisi alımla ilgili yerlerini açmış olacak ve 28'inden itibaren de alıma başlamış olacak. Gerektiği kadar, gerektiği yerde alım yerlerini açacağız. Bunu buradan açıkça ifade etmiş olayım" dedi.

'FINDIĞI İYİ KURUTMAK GEREKİYOR'

Bakan Yumaklı, fındık üreticilerine ürünlerinin iyi kurutulması yönünde uyarılarda da bulunarak, şöyle konuştu:

"Tabii birkaç hatırlatma yapmamız gerekiyor. Bunlardan bir tanesi şu; özellikle alım yapılırken fındıkla alakalı nem problemi olmaması için biz üreticilerimizin kurutma hususunda çok dikkatli olmalarını özellikle istirham ediyoruz. Bu hem kendileri için hem de ülke ekonomisi için. Yani bu ürünün kalite kaybına sebep olmasına izin vermememiz gerekir. Diğeri de fiyatla alakalı. Toprak Mahsulleri Ofisi'nin açıklamış olduğu fiyat referans fiyatıdır. Dolayısıyla biz üreticilerimizin bunun altında bir fiyatla satmalarını istemiyoruz. Bu konuda da eğer çok acil bir durum yoksa, aceleyi gerektirecek bir şey yoksa biz üreticilerimizin bu fiyatın altında herhangi bir fiyatta satmamalarını özellikle istirham ediyoruz."

AK PARTİ İL BİNASINDA AÇIKLAMALARDA BULUNDU

Bakan Yumaklı, fındık bahçesindeki incelemelerinin ardından AK Parti Ordu İl Başkanlığı'nda partilileri ile bir araya geldi. Burada konuşan Yumaklı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hususi selamlarını getirdiğini söyledi. İklim değişikliğinin bundan sonra kitaplarda, televizyon programlarında ya da herhangi bir tartışmaya konu olmaktan daha ziyade hayatın içerisinde görülmeye başlanacağını belirten Yumaklı, iklim değişikliği konusunda bundan sonra herkesin gerekli tedbirleri almak ve dikkatli olmak mecburiyeti olduğunu söyledi.

'ÜLKEMİZİ BÜYÜTMENİN GAYRETİ İÇERİSİNDEYİZ'

Türkiye'yi büyültme gayreti içerisinde olduklarını kaydeden Yumaklı, "Bizler ' Türkiye Yüzyılı' projeksiyonunda kararlılıkla büyümenin ve ülkemizi büyütmenin gayreti içerisindeyiz. Kaynaklarımızı, tarımsal desteklerimizi becerilerimiz ile bir araya getirme zorunluluğumuz var. Şundan emin olun; Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ben ve kabine üyesi diğer arkadaşlarım lafla değil, bundan önce olduğu gibi icraatlarımızla, bundan önce nasılsa 21 yıldaki AK Parti hükümetleri onu daha da geliştirerek, daha da ilerleterek Türkiye'yi bir ileriki noktaya taşımanın gayreti içerisindeyiz. Bu şekilde de olacağız inşallah. Aziz milletimizin AK Parti ile birlikte kendisini, değerlerini, hayallerini bulduğu bir gerçektir. Milletimizin vesayetçi ve batıcı zihniyetlerle diyelim kabaca, onların etkisine karşı kendisini AK Parti'de bulduğu bir gerçektir. Hizmet ve kalkınma vizyonunu, demokrasiyi, inançlarını, siyasi liderlik gücünü de yine AK Parti'de yakaladığı da bir gerçektir. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın prensibince AK Parti bugün büyük Türkiye'nin, güçlü Türkiye'nin, artık oyun kuran Türkiye'nin bütün dünya sahnesinde yer aldığı bir ülke olmuştur. Buna hem kendimiz için hem de bundan sonraki nesillerimiz için, çocuklarımız için ne önem arz ettiğini de hepimizin akıllarında tutması gerekir. Ülkemizin bölünmez bütünlüğü için bizler hak ve özgürlük diyen güçlü devlet, müreffeh bir toplum, mutlu birey anlayışı, bu vizyon AK Parti'nin bütün süreçlerdeki hareket noktası oldu" ifadelerini kullandı.

'24 SAAT BÜTÜN ORMANLARI GÖZETLEYEN BİR SİSTEMİMİZ VAR'

Orman yangınlarına anında müdahale eden sistemi hayata geçirdiklerini de ifade eden Yumaklı, şöyle konuştu:

"Orman yangınları ile ilgili biliyorsunuz çok acı tecrübeler yaşadı bu ülke ama bütün bunlardan ders çıkartarak, envanterini genişleterek bugün bizler her gün çıkan onlarca yangına anında müdahale eden, 10-11 dakikada söndüren, neredeyse gündemimizden çıkartacak hale gelen bir şeye kavuştuk. Bunların içerisinde emin olun en önemlilerden bir tanesi bizim kullanmış olduğumuz insan hava araçlarıdır. 24 saat Türkiye'nin bütün ormanlarını gözetleyen, duman algılayan, ateş algılayan ya da yangın riski oluştuğunu hemen otomatik olarak merkeze haber veren bir sistemimiz var artık. Yani şunu söylemeye çalışıyorum; her noktada Türkiye artık ileri teknolojiyi hem kullanan hem üreten bir pozisyona gelmiştir. Kimin sayesinde olmuştur? Elbette Sayın Cumhurbaşkanımızın, elbette AK Parti'nin, elbette buna gönül veren sizler sayesinde olmuştur."

'PABUCUN PAHALI OLDUĞUNU ANLASINLAR'

"Önümüzde 2024 seçimleri var" diyen Yumaklı, "Gerçekten insanları küçük şeylerle avlayabileceklerini düşünenlere bir ders daha vermemiz gerekiyor ki artık, pabucun pahalı olduğunu anlasınlar. Bu kadar basit bir şekilde insanları tamamen gerçeklikten uzak, anlatılabilecek, söylenilebilecek şeylerin ne manaya geldiğini hesap etmeden verilen, yapılan taahhütlerin bizleri kandırmasına yetmediğini bir kez daha göstermemiz gerekiyor" dedi.

Yumaklı, konuşmasının ardından partililerinin sorularını yanıtladı. Basına kapalı olarak gerçekleşen soru-cevap bölümünün ardından Bakan Yumaklı, Giresun'a hareket etti.