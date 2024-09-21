Bakan Yumaklı: Tarımsal Üretim İhracatı Yıl Sonunda 35 Milyar Doları Geçecek

Tarım Ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yıl sonunda tarımsal üretim ihracatının 35 milyar dolara yaklaşacağını tahmin ettiklerini söyledi.

Çeşitli programlar için Karaman'a gelen Bakan Yumaklı, İl Tarım ve Orman Müdürlüğünü ziyaret etti, kurum personeliyle toplantı gerçekleştirdi.

Yumaklı, yaptığı konuşmada, Karaman'ın önemli bir tarım kenti olduğunu belirterek, "Türkiye Yüzyılı hedeflerimiz kapsamında tarım ve orman sektörüne ilişkin projeleri gerçekleştirmek için Türkiye'yi karış karış geziyoruz. Önemli olan üreticilerimizin sürdürülebilir, verimli, kaliteli bir üretimi, ülkemizin gıda arz güvenliğini sağlamak için gerçekleştirmesi. Ayrıca ülkemizin tarımsal ürün ihracatını her geçen gün çok daha ileri seviyelere getirmek en büyük amacımız. Şu anki verilere göre bu yılın sonu itibarıyla tarımsal üretim ihracatının 35 milyar dolarlara yaklaşacağını tahmin ediyoruz." dedi.

"Türkiye'nin tarımsal envanteri her açıdan tekrar çıkartılmış olacak"

Tarım sektörünün dış etkilerden çok fazla etkilendiğine dikkati çeken Yumaklı, "İklim değişikliği başta olmak üzere konjonktürel gelişmeler hem dünyada hem de ülkemizde özellikle su başta olmak üzere doğal kaynakların korunması ve kullanma-koruma dengesinin sağlanması hususunda öne çıkıyor. Pandemi gibi hususları bundan sonraki dönemde dikkate alarak planlamalarımızı yapıyoruz." dedi.

Sektörün çözüm bekleyen başka sorunlarının da bulunduğuna dikkati çeken Bakan Yumaklı, şöyle konuştu:

"Bunların da her geçen gün daha iyiye, daha güzele ulaşması için çalışmaya devam ediyoruz. Elbette tarımsal üretimle alakalı en önemli husus üretim planlamasıydı. Özellikle hangi ürünün nerede, ne kadar üretileceğine dair, suyu merkeze alan, kaynaklarımızı göz önüne alan ve üreticilerimizin öngörüsünü sağlayacak üretim planlamasını 2024 içerisinde hayata geçirdik. Tabii tek başına bu üretim planlaması kavramının yeterli olmayacağını, bunun araçlarının uygulanması gerektiğini de ifade etmek gerekir. Doğrudan ve dolaylı destekler, işlenmeyen tarım arazilerinin ekonomiye katkısının sağlanması ve sözleşmeli üretimin büyük oranda devreye alınması, üretim planlamamızın başarıya ulaşmasındaki en önemli unsurlar. Diğer bir konu da tarım sayımı konusuydu.

Bu sayım, 2001'den sonra ilk kez yapılmış olacak ve tarım sayımıyla Türkiye'nin tarımsal envanteri her açıdan tekrar çıkartılmış olacak."

Tarımsal desteklemelerin yeni planlamayla daha etkin ve verimli hale getirildiğini vurgulayan Yumaklı, destek modelinin temel destekler, planlama desteği ve üretim geliştirme desteği olarak 3 ana başlıkta toplandığını, bu desteklemelerin her bir çiftçiye anlatılmasının uygulamada büyük başarı göstereceğini söyledi.

Karaman'a 5,5 milyar liralık müjde

Yumaklı, son 22 yılda Karaman'da güçlü tarım ve orman altyapısının oluşturulduğunu anlattı.

"Tarım, orman ve su alanında yapılan yatırım toplamı 60 milyar lira. Bunun 47 milyar lirası su ve sulama yatırımlarında oldu." bilgisini paylaşan Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, şunları kaydetti:

"Tarımsal üretim için en önemli konu sudur. Suyun yüzde 77'sini tarımsal faaliyetler için kullandığımızı da göz önüne alırsak bundan sonraki dönemde de Türkiye'de bütün yatırım konsantrasyonumuzun su ve sulama projelerine ayrılacağını da söylemek istiyorum. Karaman'ın 4 büyük ova kapsamında yaklaşık 1,2 milyon dekarlık korunmuş alanı var. Buraları gıda arz güvenliğimizin teminatı olarak görüyoruz. Ayrıca Karaman'ın 14 coğrafi işarete sahip ürünü var. Bunların da markalaşma ve pazarlamasıyla alakalı çalışmalara devam ediyoruz. Karaman'a 5,5 milyar lira bütçeli 3 yatarımın da müjdesini veriyoruz, Ayrancı Barajı Sulaması Yenilemesi, Ayrancı Melikli Köyü Yukarı Havza Taşkın Koruması ve Yeşildere Köyü Taşkın Koruması.

Bunların gerçekleştirilmesiyle bütün Türkiye'de yüzde 35 kapalı sulama sistemi hedefimizi daha yukarı çıkarmakla ilgili katkısı olacak."

Müdürlüğün bahçesinde yöresel ürünlerin sergilendiği stantları gezen Bakan Yumaklı, ardından AK Parti İl Başkanlığında partililerle buluştu.