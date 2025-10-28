Haberler

Bakan Yumaklı: Sındırgı'daki Deprem Sonrası Baraj ve Göletlerde Sorun Yok

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Balıkesir Sındırgı'da meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından bölgedeki baraj ve göletlerde yapılan teknik incelemelerin sonucunda herhangi bir olumsuzluk tespit edilmediğini açıkladı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depreme ilişkin paylaşımda bulunarak, "Deprem bölgesindeki 28 baraj ve 38 göletimizde gerekli tüm teknik incelemeler yapılmış ve herhangi bir olumsuzluk tespit edilmemiştir." ifadelerini kullandı.

Bakan Yumaklı, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, saha ekiplerinin çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü belirtti.

Yumaklı, depremden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileterek şunları kaydetti:

"Balıkesir Sındırgı'da dün akşam meydana gelen depremin ardından Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ekiplerimiz sahada çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Deprem bölgesindeki 28 baraj ve 38 göletimizde gerekli tüm teknik incelemeler yapılmış ve herhangi bir olumsuzluk tespit edilmemiştir. Rabb'im ülkemizi her türlü afetten muhafaza eylesin."

Kaynak: AA / Doğukan Gürel - Ekonomi
