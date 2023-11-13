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Bakan Yumaklı: "Mülkiyet ve mirasçılık sorunları sebebiyle desteklerden faydalanamayan üreticilerimiz de bundan sonra tarımsal desteklerden istifade...

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Ekonomi Haberleri

Bakan Yumaklı: "Mülkiyet ve mirasçılık sorunları sebebiyle desteklerden faydalanamayan üreticilerimiz de bundan sonra tarımsal desteklerden istifade edecektir.

Bakan Yumaklı: "Mülkiyet ve mirasçılık sorunları sebebiyle desteklerden faydalanamayan üreticilerimiz de bundan sonra tarımsal desteklerden istifade edecektir." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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