Bakan Yumaklı: Kurbanlık Sorunları Yok

Bakan Yumaklı: Kurbanlık ile ilgili hiçbir sorunumuz yok, yeterli düzeyde (4)

Tarım Ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ağırnas Kadın Kooperatifleri ziyaretinin ardından, İncesu ilçesinde Kayseri Şeker Pandoğa Gebe Düve Üretim Tesisleri Sağımhane ve Sağmal Ahır'ın açılış törenine katıldı. Burada konuşan Bakan Yumaklı, "Hastalıklardan ari, Avrupa Birliği onaylı bir süt üretim merkezi yaklaşık 90 milyon lira civarında bir yatırım bedeli var. Bakanlık olarak yetiştiricilerin, çiftçilerin her zaman yanlarında olduğumuzu ifade ediyoruz. Son 23 yılda hayvancılığa ülke genelinde yaklaşık 490 milyar lira destek verdik. Yerli, yeterli ve kaliteli üretim olması için bu çalışmalarımıza hız vererek daha da iyisini yapmak istiyorsak, işte bu tesisleri çoğaltacağız. Buradan bu tesis için emek veren, gayret gösteren kimler varsa teşekkür ediyorum. Halihazırda kaliteli süt temini ve sütün kaliteli üretilebilmesi için desteklerimize devam ediyoruz. 2024 yılı içerisinde 10,4 milyon ton süt için yaklaşık 5,5 milyar liralık destek verdik. Tabii zaman zaman süt sektöründe regülasyon ihtiyacı olabiliyor. İşte bu regülasyon ihtiyacına da geçen senenin haziran ayından itibaren Et ve Süt Kurumu olarak başladık. Bugün Et ve Süt Kurumu günlük 3 bin 700 ton süt alıyor. Tamamen üreticimizin mağdur olmamasına dönük bir uygulama. Yeni hayvancılık yol haritası yine bunlardan bir tanesi" dedi.

'TÜRKİYE KÜÇÜKBAŞ HAYVAN SAYISINDA AVRUPA'DA BİRİNCİ'

Sözlerini sürdüren Bakan Yumaklı, "Şunu da gururla söylüyorum ki bugün Türkiye küçükbaş hayvan sayısında Avrupa'da birinci, büyükbaş hayvan sayısında da ikinci sırada. Elbette sayıların zaman zaman bir önemi olmuyor. Neden; çünkü verimli yapmanız lazım. 10 hayvandan alacağınız ürünü eğer siz 5 hayvandan alabiliyorsanız başarılısınız demektir. Dolayısıyla bir yandan hem anaç hayvan sayımızı arttırırken hem de verimli üretim için neler yapılması gerekiyorsa bütün ekibimizle gece gündüz çalışıyoruz. Malumunuz Sayın Cumhurbaşkanımız 'Kırsalda Bereket Hayvancılığa Destek' adında bir proje açıkladı. Bize de talimatlarını verdi. Özellikle etçi ırk gebe düvelerin verilmesiyle alakalı. Eğer şartlara uyulursa bir yıl boyunca bu düvelerin yem, beslenme ve bakım paralarını da devlet olarak biz karşılamış olacağız. Tabii şartları var. Bunu yakında arkadaşlarımız açıklayacaklar" ifadelerini kullandı.

Haber-Kamera: Metin DEĞİRMENCİ/İNCESU, (Kayseri),