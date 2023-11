Bakan Yumaklı Kars'ta 100 milyonluk tesisin açılışını yaptı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kars'ta 100 milyon liraya mal olan Et ve Et Entegre Tesisi'nin açılışını gerçekleştirdi. Tesis, bölgenin en büyük yatırımlarından biri olarak hizmete girdi.

KARS - Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kars'ta 100 milyon liraya amal olan Et ve Et Entegre Tesisi'nin açılışını yaptı.

Besi Organize Sanayi Bölgesinde yapımı tamamlanan ve Ertuğrul Alibeyoğlu'na ait olan İkram Et ve Et Entegre Tesisi düzenlenen törenle hizmete girdi.

Açılış Törenine Bakan İbrahim Yumaklı, Vali Ziya Polat, 65. Hükümette Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı olan Ahmet Arslan, AK Parti Milletvekili Adem Çalkın ve çok sayıda davetli katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programın açılış konuşması işletme sahibi Ertuğrul Alibeyoğlu yaptı. Alibeyoğlu, "Şuan açılışını gerçekleştirmiş olduğumuz tesisimiz, 2023 maliyetleriyle öz kaynaktan 93 milyon, Tarım Kırsal Kalkınma Kurumu'ndan 7 milyon destek olmak şartıyla 100 milyon lira bir maliyetle ilimizin ve bölgemizin en büyük yatırımları arasında yer almaktadır" dedi.

Daha sora söz alan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kars'tan çiftçilere bir çok müjde verdi.

Bakan Yumaklı, "Ülkemizi şehir şehir ziyaret edip sektörlerle beraber yerinde ne yapabilirizi konuşuyoruz. Bugün serhat şehrimiz Kars'tayız. Kars'ın havası soğuk, sert ama insanı çalışkan ve mert dolayısıyla sizleri de soğukta çok fazla tutmayacağım. Çok bir genç kardeşimizin bu ülkenin güzide yatırımcılarından birisi olarak hem halkına, hem şehrine hem de ülkeye hizmet etme adına böyle bir yatırma karar vermiş olması hakikaten gurur verici, hayırlı, uğurlu olsun" dedi.

Yumaklı, yeni doğan buzağıya 750 ila 2 bin 100 lira arası destek verileceğini ve Kars'ta Et Süt Kurumu'nun bir şubesinin açılacağını müjdeledi.

Bakan Yumaklı, Üreticilerimize bir müjde verelim. Sadece üreme kriterlerini yerine getirenlere buzağı desteği veriliyordu. Artık doğan her buzağı için yetiştiricilerimize destek vereceğiz. Bazı kriterlerde isteyeceğiz. Çünkü bu yetiştirilen ürünlerin verimli ve kaliteli olması gerekir. Kars'ta bir örnek verecek olursak bugünün rakamlarıyla doğan her buzağı için 750 lira destek olacak. Eğer Tüm kriterlere uyarsa bu rakam 2 bin 100 liraya kadar çıkacak. Yine bakanlık destekli suni tohumlama faaliyetleri de devam edecek. Yeni bir düzenleme yapıyoruz. Bunun da etkilerini göreceksiniz. Özellikle bu bölgede Kars da var elbette bir küpe sorunu var. Bu küpe sorununu da en kısa zamanda çözüp besicilerimizin bundan etkilenmemesini, negatif etkilenmemesini sağlayacağız. Yine bu bölgeye has Zavod ırkının yaygınlaştırılmasına yönelik suni tohumlama çalışmaları da başladı. İnşallah bu da başta Kars olmak üzere hayvancılığına hayırlı olur. Buzağı kayıplarını önlemek için yine bölgeye kolostrum tozu ve karma aşı göndermeyi başlattık. Arkadaşlarımız geçen buraya bir ziyaret yaptılar. Ondan itibaren. Elbette birçok şey sayabilirim. Ama son bir şey daha söyleyeyim. En azından bu bölümü kapatayım. Aynı zamanda şu anda arkadaşlarımız çalışmalarına devam ediyorlar tamamlamak üzereler. Et Süt Kurumu'nun da Kars'ta bir şubesini açacağız. Buradaki besicilerimiz ürünlerini nereye satacağım diye düşünmeyecek" diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından Bakan Yumaklı ve beraberindekiler tesisi gezerek brifing aldı.