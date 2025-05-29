Bakan Yumaklı: "Hayvan başına aylık 1500 lira, yıllık toplam 18 bin lira bakım ve besleme desteği vereceğiz"

Bakan Yumaklı: 'Hayvan başına aylık 1500 lira, yıllık toplam 18 bin lira bakım ve besleme desteği vereceğiz'
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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Hayvan başına aylık 1500 lira, yıllık toplam 18 bin lira bakım ve besleme desteği vereceğiz.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Hayvan başına aylık 1500 lira, yıllık toplam 18 bin lira bakım ve besleme desteği vereceğiz. 15 hayvan alan bir hak sahibi yetiştiricimiz, her ay bir asgari ücret tutarı kadar bakım ve besleme desteği elde etmiş olacak" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ankara'nın Ayaş ilçesinde bulunan bir hayvancılık işletmesini ziyaret etti. Aynı zamanda Bakan Yumaklı "Kırsalda Bereket Hayvancılığa Destek Projesi'nin sonuçlarını açıkladı.

"Hayvan başına aylık 1500 lira, yıllık toplam 18 bin lira bakım ve besleme desteği vereceğiz"

Projenin ilk etabı için 60 bin hayvanın planlandığını belirten Bakan Yumaklı, "İlk etapta yapılan başvurular arasından, 4 bin 351 hak sahibi belirlendi. Hak sahipliğinden vazgeçenler olması halinde 6 bin 472 yetiştiricimizin isminin yer aldığı bir yedek liste de oluşturuldu. Süreci hızlandırıp, üreticilerimize hayvanlarını en kısa sürede teslim etmeyi planlıyoruz. Üretici başına 5 ila 15 arası gebe hayvanı aşılı ve sağlıklı bir şekilde verilmesini sağlayacağız. Projeden faydalanan kişi veteriner hekim, ziraat veya gıda mühendisi ise bu sayı 30'a kadar çıkabilecektir. Hak sahibi üreticilerimize hayvan başına aylık 1500 lira, yıllık toplam 18 bin lira bakım ve besleme desteği vereceğiz. 15 hayvan alan bir hak sahibi yetiştiricimiz, her ay bir asgari ücret tutarı kadar bakım ve besleme desteği elde etmiş olacak. Ziraat Bankasından 2 yıla kadar ödemesiz, 3 veya 5 yıl geri ödemeli sübvansiyonlu kredi kullanılabilecek. Bu kapsamda üreticilerimiz, çeşitli kriterlere göre yüzde 85'e kadar faiz indiriminden faydalanmış olacak" ifadelerini kullandı.

"Hak sahiplerinin yüzde 41,6'sını kadınlar, yüzde 80.5'ini gençler oluşturdu"

Verilen hayvanların 1 yıllık TARSİM sigortasının da TİGEM tarafından karşılanacağını ve hayvan kaybı olursa sigorta yoluyla telafi edilmiş olacağına değinen Bakan Yumaklı, "Bizi sevindiren en önemli unsur, genç ve kadın üreticilerimizin projeye gösterdiği ilgidir. Hak sahiplerinin yüzde 41,6'sını kadınlar, yüzde 80.5'ini gençler oluşturdu. Diğer taraftan, hak sahipleri kardeşlerimin yüzde 14,8'i veteriner hekim, ziraat mühendisi ve gıda mühendisidir. Hak sahibi yetiştiricilerimizin yüzde 91'i, halihazırda hayvancılık yapan, yani aktif işletmesi bulunan kardeşlerimizden oluşuyor. Hak sahiplerinin yüzde 59'u, deprem bölgesi illerinde ve bizim ilan etmiş olduğumuz 19 besi üretim bölgesinde yer alan illerdeki kardeşlerimizden" diye konuştu.

Hak sahipliği için değerlendirmede bulunurken; 20 baş altı üretim yapan aile işletmelerine, kadınlara ve 41 yaş altı gençlere, veteriner hekim, ziraat ve gıda mühendislerine, deprem bölgesindeki üreticilere, üretim planlamasında besi bölgesi olan 19 ile birinci derece tarımsal örgüt üyelerine, yem üretimi yapacak üreticilere ve şehit yakını, gazi ve engelli vatandaşlara artı puanlar verildi.

Projeyle ilgili hak sahiplerinin izleyecekleri yolla ilgili yönlendirici bilgilere, Tarım ve Orman Bakanlığı internet sitesinden ulaşılabilecek. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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