Bakan Yumaklı: Destekleme Ödemeleri Bugün Çiftçilere Yatacak

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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Siirt'te düzenlenen hasat töreninde çiftçilere destekleme ödemelerinin bugün hesaplarına yatacağını açıkladı. Siirt'in böğürtlen üretiminde önemli bir konumda olduğunu vurgulayan Yumaklı, 2025'in ilk dört ayında 427 ton böğürtlen ihracatı yapıldığını belirtti.

Bakan Yumaklı: Destekleme ödemeleri bugün çiftçilerimizin hesabına yatacak (3)

Tarım Ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Batman ziyaretinin ardından Siirt'in Kurtalan ilçesinde Türkiye'nin en büyük tek parça halindeki 230 dönümlük böğürtlen bahçesinde hasat törenine katıldı. Törende, Bakan Yumaklı'ya Siirt Valisi Kemal Kızılkaya, Batman Valisi Ekrem Canalp, AK Parti milletvekilleri Mervan Gül ve Ferhat Nasıroğlu da eşlik etti.

Törende konuşan Bakan Yumaklı, 2025 yılının ilk dört ayında 427 ton böğürtlen ihracatının gerçekleştiğini belirterek, "Siirt, Bursa'dan sonra böğürtlen üretiminde Türkiye'de ikinci sırada. Bu çok kıymetli. Tek parça halinde bu kadar büyük bir meyvenin, taze meyvenin üretilmesini başarmışsınız, bir de bunu markalı hale getirip ihraç edilir hale getirmişsiniz burada hakikaten çok büyük bir başarı vardır. 2024 yılı ihracat rakamlarını söyleyeyim. Türkiye bazında 448 ton böğürtlen ihracatı var. Rakamın küçüklüğüne bakmayın. Yükte hafif, pahada ağır. 2025 yılında sadece dört ayda 427 ton ihracat var. Yani 2024'te 448 ton, 2025'in sadece dört ayında sadece 427 ton. Buradaki büyük potansiyeli görüyorsunuz. Bizim bereketli topraklarımız, insanımızın çalışkanlığıyla bir araya geldiğinde ortaya çıkan başarı hakikaten fark oluşturuyor" dedi.

Haber-Kamera: Akif ÖZALP/SİİRT,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi
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