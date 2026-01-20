Haberler

Bakan Yumaklı, sınır hattında terör örgütü YPG/SDG yandaşlarının Türk bayrağına saldırısını lanetledi Açıklaması

Güncelleme:
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Nusaybin-Kamışlı sınır hattında YPG/SDG yandaşlarının Türk bayrağına yönelik saldırısını kınadı. Yumaklı, Türkiye'nin sınır güvenliğini ve milli onurunu koruma kararlılığını vurguladı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Nusaybin-Kamışlı sınır hattında terör örgütü YPG/SDG yandaşlarının Türk bayrağına saldırısına ilişkin, "Suriye tarafındaki terör örgütü YPG yandaşları tarafından, şanlı bayrağımıza yönelik gerçekleştirilen alçak ve provokatif saldırıyı en güçlü şekilde lanetliyorum." ifadelerini kullandı.

Yumaklı, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Suriye tarafındaki terör örgütü YPG yandaşları tarafından, şanlı bayrağımıza yönelik gerçekleştirilen alçak ve provokatif saldırıyı en güçlü şekilde lanetliyorum. Devletimiz sınır güvenliğini, milli onurunu ve vatandaşlarının huzurunu koruma konusunda tam bir kararlılık içindedir. Milletimizin feraseti ve devletimizin kudretiyle bu tür provokasyonlar amacına ulaşamayacaktır. Terörsüz Türkiye hedefimizden asla sapmadan, bayrağımıza, vatanımıza ve istiklalimize sahip çıkmaya kararlılıkla devam edeceğiz."

Kaynak: AA / Seda Tolmaç - Ekonomi
Trump: Suriye hükümeti, YPG'nin serbest bıraktığı tüm DEAŞ'lı mahkumları yakaladı

Suriye'de merakla beklenen gelişmeyi Trump duyurdu
Haberler.com
500

