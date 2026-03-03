Bakan Yumaklı'dan Dünya Yaban Hayatı Günü mesajı Açıklaması

Tarım Ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yaban hayatını korumaya ve zenginleştirmeye devam ettiklerini belirterek, "7 gün 24 saat esaslı fotokapanlarımızla sahayı anbean izliyor, yürüttüğümüz çalışmalar kapsamında her yıl binlerce yaban hayvanını tedavi ederek yeniden doğal yaşam alanlarına kavuşturuyoruz." ifadesini kullandı.

Yumaklı, NSosyal hesabından, 3 Mart Dünya Yaban Hayatı Günü dolayısıyla paylaşım yaptı.

Türkiye'nin eşsiz hazinelerinden biri olan yaban hayatını korumaya ve zenginleştirmeye devam ettiklerine işaret eden Yumaklı, şunları kaydetti:

"7 gün 24 saat esaslı fotokapanlarımızla sahayı anbean izliyor, yürüttüğümüz çalışmalar kapsamında her yıl binlerce yaban hayvanını tedavi ederek yeniden doğal yaşam alanlarına kavuşturuyoruz. 3 Mart Dünya Yaban Hayatı Günü'nü kutluyor, doğayı, biyolojik çeşitliliği ve yaban hayatını korumak için büyük özveriyle çalışan Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekiplerimize teşekkür ediyorum."