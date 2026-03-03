Haberler

Bakan Yumaklı'dan Dünya Yaban Hayatı Günü mesajı Açıklaması

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yaban hayatını korumaya ve zenginleştirmeye devam ettiklerini belirterek, "7 gün 24 saat esaslı fotokapanlarımızla sahayı anbean izliyor, yürüttüğümüz çalışmalar kapsamında her yıl binlerce yaban hayvanını tedavi ederek yeniden doğal yaşam...

Tarım Ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yaban hayatını korumaya ve zenginleştirmeye devam ettiklerini belirterek, "7 gün 24 saat esaslı fotokapanlarımızla sahayı anbean izliyor, yürüttüğümüz çalışmalar kapsamında her yıl binlerce yaban hayvanını tedavi ederek yeniden doğal yaşam alanlarına kavuşturuyoruz." ifadesini kullandı.

Yumaklı, NSosyal hesabından, 3 Mart Dünya Yaban Hayatı Günü dolayısıyla paylaşım yaptı.

Türkiye'nin eşsiz hazinelerinden biri olan yaban hayatını korumaya ve zenginleştirmeye devam ettiklerine işaret eden Yumaklı, şunları kaydetti:

"7 gün 24 saat esaslı fotokapanlarımızla sahayı anbean izliyor, yürüttüğümüz çalışmalar kapsamında her yıl binlerce yaban hayvanını tedavi ederek yeniden doğal yaşam alanlarına kavuşturuyoruz. 3 Mart Dünya Yaban Hayatı Günü'nü kutluyor, doğayı, biyolojik çeşitliliği ve yaban hayatını korumak için büyük özveriyle çalışan Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekiplerimize teşekkür ediyorum."

Kaynak: AA / Mehmet Can Toptaş
ABD'nin Katar'daki üssü vuruldu, çok sayıda ABD askeri hayatını kaybetti

Trump'ı çıldırtacak saldırı! Çok sayıda ABD askeri hayatını kaybetti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

OnlyFans üreticisinin kazancı 100 milyon doları geçti

Bu parayı nasıl kazandığını öğrenince şok olacaksınız!
Savaşın çıktığını gören Ronaldo Riyad'dan kaçarak oraya sığındı

Savaşın çıktığını görünce Riyad'dan kaçarak oraya sığındı
Kim Jong Un'dan İran'a açık destek: Onları yok etmek için tek füzemiz yeter

Kim de savaşa dahil oluyor! Gözdağı verdi: Tek füzemiz yeter
Netanyahu: İran, 50 Kuzey Kore eder

Netanyahu'dan gündem yaratan Kuzey Kore çıkışı
OnlyFans üreticisinin kazancı 100 milyon doları geçti

Bu parayı nasıl kazandığını öğrenince şok olacaksınız!
İsrail'i daha şimdiden korku sardı! Hepsini tek tek gözaltına aldılar

Korku dağları aştı! "Katliam yapacaklar" diye hepsini böyle dizdiler
İsrailli pilotlar İran'ı bombalamadan önce Tevrat okudu

Pilotların bu görüntüsü bir ülkeyi yerle bir etmeden az önce çekildi