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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, veterinerlerin Dünya Veteriner Hekimler Günü'nü kutladı

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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla veterinerlerin Dünya Veteriner Hekimler Günü'nü kutladı. Yumaklı, veterinerlerin hayvan hastalıklarıyla mücadele ederek güvenilir gıda ve sürdürülebilir üretim sağladığını vurgulayarak tüm veteriner hekimlerin gününü kutladı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, veterinerlerin "Dünya Veteriner Hekimler Günü"nü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı.

Yumaklı, ülkenin dört bir yanında hayvan hastalıklarıyla cansiperane şekilde mücadele ederek, güvenilir gıda ve sürdürülebilir üretime katkı veren kahramanlar olduğunu belirterek, "Bazen kliniklerde geç saatlere kadar emek veren, bazen karların içindeki bir köye ulaşmak için canla başla çalışan tüm veteriner hekimlerimizin Dünya Veteriner Hekimler Günü'nü kutluyorum. İyi ki varsınız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Ekonomi

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