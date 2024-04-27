Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, veterinerlerin Dünya Veteriner Hekimler Günü'nü kutladı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, veterinerlerin "Dünya Veteriner Hekimler Günü"nü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı.

Yumaklı, ülkenin dört bir yanında hayvan hastalıklarıyla cansiperane şekilde mücadele ederek, güvenilir gıda ve sürdürülebilir üretime katkı veren kahramanlar olduğunu belirterek, "Bazen kliniklerde geç saatlere kadar emek veren, bazen karların içindeki bir köye ulaşmak için canla başla çalışan tüm veteriner hekimlerimizin Dünya Veteriner Hekimler Günü'nü kutluyorum. İyi ki varsınız." ifadelerini kullandı.