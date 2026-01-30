Haberler

Çiftçilere 255,4 milyon lira tarımsal destekleme ödemesi bugün yapılacak

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bugün toplamda 255 milyon 436 bin lira tarımsal destekleme ödemesinin çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını açıkladı. Destek ödemeleri su ürünleri, kırsal kalkınma yatırımları ve sertifikalı tohum kullanımı için yapılacak.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 255 milyon 436 bin lira tarımsal destekleme ödemesinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını bildirdi.

Yumaklı, NSosyal hesabında yaptığı paylaşımda, tarımsal destekleme ödemelerine ilişkin bilgi verdi.

Üreticileri destekleyerek toprağın bereketini birlikte büyüttüklerini belirten Yumaklı, "255 milyon 436 bin lira tarımsal destek ödemesi bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarılıyor. Hayırlı ve bereketli olsun." ifadesini kullandı.

Paylaşımda yer alan bilgiye göre, su ürünleri desteği için 140 milyon 477 bin lira, kırsal kalkınma yatırımları için 112 milyon 677 bin lira, sertifikalı tohum kullanımı için 2 milyon 282 bin lira destekleme ödemesi yapılacak.

