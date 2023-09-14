Bakan Yumaklı: Çiftçinin Güçleneceği, Sürdürülebilir Bir Üretimi Sağlayacağız

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1) BAKAN YUMAKLI: ÇİFTÇİNİN GÜÇLENECEĞİ, SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR ÜRETİMİ SAĞLAYACAĞIZ

TARIM ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Tarımsal planlama ile ülkemizin tarım potansiyelini elimizdeki su, toprak, iş gücü, teknoloji varlıklarımızla planlayarak, ihtiyacın ne kadar altında ya da ne kadar üzerinde olduğunu da Türkiye'de çiftçinin güçleneceği, sürdürülebilir, öngörebilir bir üretimi sağlayacağız" dedi.

Bakan Yumaklı, 'AK Parti'nin Şehir Buluşmaları' programı kapsamında Kütahya'ya geldi. Vali Musa Işın, AK Parti Kütahya milletvekilleri Adil Biçer, İsmail Çağlar Bayırcı ve Mehmet Demir, Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık tarafından Bengisu Sosyal Tesisleri'nde karşılanan Yumaklı, İl Tarım Müdürü Orhan Özçalık'tan şehirde yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Basın mensuplarıyla bir araya gelen Yumaklı, iklim değişikliği, gıda krizi ve Türkiye'nin alacağı önlemlere ilişkin açıklamalarda bulundu.

'TARSİM'İ YAPTIRMALARINI İSTİRHAM EDİYORUM'

Hastalıklar, doğal afetler ve göç gibi konuların tüm ülkeleri yeni tedbirler almak durumunda bıraktığını ifade eden Yumaklı, "İklim değişikliğinden jeopolitik risklere, doğal afetlere kadar bütün hususların sadece bizim ülkemizi değil; dünyadaki bütün ülkeleri benzer şekilde etkilediğini görmemiz ve düşünmemiz mümkün. Dünya, bu yeni normallerden etkilendi ve etkilenmeye de devam ediyor. En son Fas'ta bir deprem meydana geldi. Hemen akabinde de Libya'da çok ciddi bir sel, 10 binlerce insanın hayatını kaybetmesine neden oldu. Biz de üzerinden aylar geçti, elbette yaralarımız kabuk bağlamaya başladı ama 6 Şubat'ta yeryüzünde bilinen en büyük felaketlerden birini yaşadık. Dolayısıyla bütün dünya ülkelerinin yeni normal dediğimiz unsurlardan eşit derecede etkileneceğini ama dozajının farklı olacağını söyleyebilirim. Yeni normallerden ve doğal afetlerden bahsettim. Hem kendi ülkemizin hem de diğer ülkelerin yaşadıklarından bahsettim. Bir yıllık emeğin, bir anda yok olması söz konusu olabilir. İklim değişikliğinin etkilerini kestirmek çok zor. Bunların oluşturduğu zararı en azından telafi edebilmenin yolu, bunları sigortalamak. O yüzden buradan, bütün üreticilerimize özellikle tarım sigortasını, TARSİM'i yaptırmalarını istirham ediyorum" dedi.

'45-50 YILLIK BİR HİKAYESİ VAR'

Tarımsal planlama ile alakalı yönetmeliğin Resmi Gazete'de yayınlandığını ifade eden Yumaklı, çiftçinin güçleneceğini, sürdürülebilir bir üretim sağlamayı amaçladıklarını söyledi. Yumaklı, "Bu yönetmelik, 5 Nisan'da Resmi Gazete'de yayımlanan Tarım Kanunu'ndaki değişikliklerin bir sonucu. Bunlardan en önemlisi; tarımsal planlamaydı. Hızlı bir şekilde yönetmelik çalışmasına başlamıştık. 81 ilimizde sektör temsilcileri ile bir araya gelerek, tarımsal planlamanın nasıl olmasıyla ilgili mutabakatlar sağlandı ve yönetmeliği olgunlaştırmak için fikir ve düşünceleri alındı. Çok şükür, bugün Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. 40-50 yıllık bir hikayesi var. Her konuşulduğunda 'aslında bizim tarımsal potansiyelimiz çok ama planlamayı bir türlü hayata geçiremedik' serzenişleri vardı. İnşallah, bunun en önemli kısımlarını geçtik. Artık el ele vererek üreticilerimizle, ilgili şehirlerdeki dinamiklerle bunun uygulanmasını sağlamak" dedi.

'KÜTAHYA DA NASİBİNİ ALACAK'

Yumaklı, şöyle devam etti: "Tarımsal planlama ile ülkemizin tarım potansiyelini elimizdeki su, toprak, iş gücü, teknoloji varlıklarımızla planlayarak, ihtiyacın ne kadar altında ya da ne kadar üzerinde olduğunu da Türkiye'de çiftçinin güçleneceği, sürdürülebilir, öngörebilir bir üretimi sağlayacağız. Yaptığımız ve yapacağımız düzenlemeler ile Kütahya da nasibini alacak. Kütahya'da tarım alanlarının kayıtlılığının artırılması, en önemli gündem maddelerimizden bir tanesi. Ekilmeyen alanların ekilmesi ile ilgili aynı kanunda bir düzenleme oldu. Burada 2 yıl üst üste ekilmeyen arazilerin bakanlığımız tarafından kiraya verilerek, mülkiyetle alakalı bir değişiklik olmadan, bölgede talipli çıkmaması durumunda halkayı da biraz daha genişleterek arazilerin ekilmesini sağlamak. Oradan elde edilecek kira gelirinin de mülkiyet sahiplerine ödenmesi ile ülkemizin kazanması sağlanacak. Sözleşmeli üretimin çok önemli olduğunu söyleyebilirim. Bunu sadece bitkisel olarak düşünmeyelim, hayvansal üretimi de yaygınlaştıracağız."

Yumaklı, Türkiye'de şu ana kadar tespit edilmiş 100 jeotermal organize tarım bölgesi kurulması planlandığını, bunun 5 yıl içerisinde tamamlanmasının söz konusu olduğunu, şu ana kadar 10 jeotermal organize tarım bölgesinin tüzel kişiliğinin verilmesi sağlandığını da sözlerine ekledi. Yumaklı, açıklamalarının ardından STK temsilcileriyle bir araya geldi.