Bakan Yardımcısı Pakdil: 'Tarım sektörüne bu zamana kadar 4 milyar TL destek sağladık'

Ar-Ge faaliyetlerinin tarım alanında çok önemli olduğunu vurgulayan Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Nihat Pakdil, "Dijital teknolojiyi kullanmamız gerekiyor. Alın teri değil akıl teri dökmemiz gerekiyor. Tarım sektörüne 4 milyar TL destek sağladık. Geçen sene bitkisel üretim açısından rekor kırarak 28 milyon tonun üzerinde bir üretim gerçekleştirdik" dedi.

Türkiye Tohumcular Birliği ve Güvenilir Ürün Platformu tarafından düzenlenen 'Yeni Yüzyılında Türkiye Tarım ve Tohumculuk Zirvesi' İstanbul Ticaret Borsası ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Etkinlik kapsamında Türkiye Tohumcular Birliği'nin tohumculuk alanında milli çalışmaları anlatılırken, tohumculuk sektöründe doğru bilinen yanlışları da katılımcıların bilgisine sunuldu.

Toplantı Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Nihat Pakdil, Güvenilir Ürün Platformu Başkanı Celal Toprak, Türkiye Tohumcular Birliği (TÜRKTOB) Başkanı Şavaş Akcan, Güvenilir Ürün Platformu Danışma Kurulu Başkanı Cemal Özen, İstanbul Ticaret Borsası (İSTİB) Başkanı Ali Kopuz'un katılımı ile gerçekleşti.

"Bitkisel üretimde rekor kırarak 2022 yılında 28 milyon tonun üzerinde bir üretim gerçekleştirdik"

Tarım sektörünün dijital teknolojiyi kullanması gerektiğini belirten Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Nihat Pakdil, "Bu teknolojiden faydalanmamız gerekiyor. Bu işin sonunda emin adımlarla ilerlemiş olacağız. Ülkenin gıda arzını sağlamak açısından emin olmalıyız. Tohumculuk sektörünü, yakın bir zamana kadar üretimin ana kaynağı olarak kabul ediyoruz. Fakat son dönemde endüstriyel sektör haline geldik. Verim ve kalite açısından bunun ekonomik olarak rekabet edilebilir olduğunu etkiliyor. Daha verimli hale nasıl gelebiliriz bunu tartışmalıyız. Tohum tek başına ciddi faktör. Geçen sene bitkisel üretim açısından rekor kırarak 28 milyon tonun üzerinde bir üretim gerçekleştirdik. TÜİK'in tahminine göre bu rakamın bu yıl sonunda geçileceği yönünde. Tohumumuzun kaliteli olması çok önemli" şeklinde konuştu.

"Bu zaman kadar 4 milyar TL'yi aşmış bir destek sağladık"

Ar-Ge faaliyetlerinin tarım alanında çok önemli olduğunu vurgulayan Pakdil, "Özel sektörümüzden memnunuz. Devletimizin sektöre destekleri devam edecek. Bu zamana kadar 4 milyar TL'yi aşmış bir destek sağladık. 2022 yılında ithalat ve ihracat gerçekleşmesi yüzde 31'deyken, bu yıl bu rakam yüzde 137'de. Cumhuriyet tarihi rekorunu kırdık. Islahçı haklarında şu ana kadar 3 bin 131 başvuru alınmış ve bunun 2 bin 243 bitki çeşidi koruma altına alındı. Bu koruma altına alınan bitkilerin yüzde 50'si yerli ıslahçılar tarafından geliştirildi. Gelişen teknolojiyi kullanacağız. Yerimizde durmayacağız" diyerek sözlerini tamamladı.

"Tohumcularla yıllardır doğru bilinen yanlışlar üzerinde çalışıyoruz"

Toplantının açılış konuşmasını yapan Güvenilir Ürün Platformu Başkanı Celal Toprak, "Tohumcularla yıllardır doğru bilinen yanlışlar üzerinde çalışıyoruz. Oldukça mesafe aldık. Tarım Bakanlığımızda son dönemdeki önemli paydaşlarımızdan biri. Bu zamana kadar 7 toplantı yaptık. Bundan sonra da toplantılarımız devam edecek" dedi.

"Sertifikalı tohum üretimimiz son 10 yılda yüzde 100 arttı"

Tarım alanında rakamlardan bahseden Türkiye Tohumcular Birliği (TÜRKTOB) Başkanı Savaş Akcan, "2022 yılı sonunda sertifikalı tohum kullanımımız 1461 bin ton. 137 milyon adet meyve fidanı, 2 milyon adet asma fidan, 91 milyon çilek fidesi, 6 milyar adet sebze fidesi, 2 milyar adet süs fidesi üretmişiz. Sertifikalı tohum üretimimiz son 10 yılda yüzde 100 arttı. Fidan üretimimiz son 10 yılda yüzde 300 arttı. Süs bitkisi üretimimiz son 10 yılda yüzde 75 arttı. Bizler bunları hep birlikte başardık. Dış ticaret rakamlarımız 10 yıl önce 120 milyon dolar olan tohum ihracatımız bugün için 232 milyon dolara çıktı. Yine 10 yıl önce 67 milyon dolar olan dış ticaret açığımız, 63 milyon dolar daha fazla bir ihracat rakamı ile karşınızdayız" dedi.

"Ar-Ge çalışmalarımızı arttırmamız gerekiyor"

Tarım konusunda açıklamalarda bulunan Güvenilir Ürün Platformu Danışma Kurulu Başkanı Cemal Özen, "Türkiye'de kendi kendine yeten ülkesinden biraz ithalata dayalı ülkeye dönüşmek üzereyiz. Türkiye'de normal şartlarda bu konularda çok fazla fırsatlarımız var. Tarımsal ürün politikalar konusunda çalışmalar yapmamız gerekiyor. Ar-Ge çalışmalarımızı arttırmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"Tohum sektörüne destek vermeye hazırız"

Toplantıya ev sahipliği yapmaktan dolayı gururlu olduğunu ifade eden İstanbul Ticaret Borsası (İSTİB) Başkanı Ali Kopuz, "Tohum sektörü çok önemli bir sektör. Bizler de bu alanda destekler vermeye her zaman hazırız. Bu zamana kadar çok farklı alanlarda projeler gerçekleştirdik. Borsa bünyesinde tohum geliştirme çalışmasında 2012 yılında 50 yıldan daha fazla olan tohumların çimlenmesi projesini başlattık. Bu projede 4 yıl sonunda tohumları çimlendirdik. Neticede iyi bir potansiyele sahip olduğu görüldü. Tohumların barkodlanması yapıldı. Bunun gibi birçok alanda projeler gerçekleştirdik" dedi. - İSTANBUL