- Bakan Yardımcısı Coştu; "Teknoloji alanında yaşanan dönüşümle birlikte askeri İHA üretiminde dünyada bir numara olduk"

"Teknolojik gelişmelerden etkilenen sektörlerin başında otomotiv geliyor"

"100 yıldır faaliyet gösteren otomotiv devlerinin önümüzdeki dönemlerde ortadan kalkması gibi bir risk ortaya çıktı, elektrikli araç devrimi piyasayı alt üst etti"

ÇORUM - Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Zekeriya Coştu, teknoloji alanında yaşanan dönüşümle birlikte Türkiye'nin askeri insansız hava aracı üretiminde dünyada bir numara hale geldiğini açıkladı.

Anadolu Bilişim Buluşmalarının 6'ncısına Çorum ev sahipliği yaptı. "Dijital Dünyaya Çorum'dan Bakış" ana teması ile düzenlenen programda "Sanayi ve İş Dünyasında de Dijital Dönüşüm", "Kamuda Dijital Dönüşüm: Akıllı Devlet Teknolojileri", "Şehirleri bekleyen yenilikler", "Akıllı Şehircilik ve Akıllı Şehir Uygulamaları" yanı sıra Çorum'un öne çıkan lokomotif sektörlerin mevcut durum ve gelecek projeksiyonları gündeme taşındı.

Hitit Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu yerleşkesinde düzenlenen programa konuşmacı olarak katılan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Zekeriya Coştu, dijitalleşmenin öneminin yanı sıra teknoloji alanında yapılan yatırımlar hakkında açıklamalarda bulundu.

Dünyanın köklü bir değişim içerisinde olduğunu son dönemde yaşanan zulümler, savaşlar gibi hadiselerle küresel pandemi gibi vakaların ülkelerin rekabet ortamında kendi etkinliklerini ve çıkarlarını ön plana çıkaran korumacı yaklaşımlarının küresel tedarik zincirleri üzerinde önemli kırılma ve kaymalara neden olduğuna dikkat çeken Bakan Yardımcısı Zekeriya Coştu, "İklim değişikli hepimiz için önemli bir sorun alanı. İklim değişikliği ile mücadele tü dünyayı bizleri yeni çözümler, yatırımlar ve yaklaşımlar geliştirmek zorunda bırakıyor. Bunun karşısında teknolojideki gelişmeler bizlere sayısız çözüm fırsatları da sunuyor. Aslında elimizi gücendiriyor. Teknoloji artık ekonomik ve sosyal fayda üretmenin de en temel unsuru haline gelmiş durumda" diye konuştu.

"Teknolojik gelişmelerden etkilenen sektörlerin başında otomotiv geliyor"

Bugün dünyanın en büyük 8 şirketinin 7'sinin şirketinin teknoloji şirketi olduğunu anlatan Coştu, "Bundan 10-15 yıl öncesine baktığımızda bu jenerik bir karşılaştırmadır. Geleneksel sektörlerde faaliyet gösteren şirketler bu listelerin ön sırasındaydı. Teknolojik gelişmelerden derinden etkilenen sektörlerin başında gelen otomotiv sektöründe ise durum biraz daha çarpıcı noktada. Bugün teknolojiye yatırım yapan Tesla, otomotiv sektöründe 100 yıldan beri faaliyet gösteren otomotiv devlerinin toplam piyasa değerinden daha fazla değere sahip. Bu teknolojiye yatırımın, teknoloji faaliyetlerinin ürettiği katma değerin bir göstergesi. Bugün 1 milyar dolar değerlemeye ulaşan teknoloji şirketlerinin sayısı 10 yıl önce 100-150 bandında iken bugün 2 bin 700'lere ulaşmış durumda. Bunların ulaştığı değer tam 5 trilyon dolara ulaşmış durumda. Teknolojiye yatırım yapan, faaliyeti yürüten firmalar artık ekonomik değer üretmenin merkezinde yer alıyorlar. Bugün en ön planda olan teknolojilerden biri olan yapay zeka. Yapay zeka alanında yapılan yatırımlar son 10 yılda hızlı bir artış gösterdi. Özellikle son 5 yılda 6 kat oranında artan bir performansla bugün yılda 200 milyar dolarlık bir yatırımdan bahseder durumdayız." İfadelerini kullandı.

"100 yıldır faaliyet gösteren otomotiv devlerinin önümüzdeki dönemlerde ortadan kalkması gibi bir risk ortaya çıktı, elektrikli araç devrimi piyasayı alt üst etti"

Teknolojinin hemen hemen bütün faaliyet alanlarında paradigma dönüşümlerine de neden olduğunu vurgulayan Coştu, "Sektörlerde, faaliyet alanlarında köklü değişikliklere neden oluyor. Oyunun kurallarını yeniden belirliyor. Otomotiv sektörü bu paradigma dönüşümünün en bariz yaşandığı alanlardan birisi. Elektrikli araç, batarya ve bağlantı teknolojiyleriyle beraber sektör köklü bir değişime maruz kaldı. 100 yıldır faaliyet gösteren otomotiv devlerinin önümüzdeki dönemlerde ortadan kalkması gibi bir risk ortaya çıktı ve elektrikli araç devrimi piyasayı alt üst etti. Benzer bir dönüşüm uzay alanında da geliyor. Ülke olarak uzay alanını önemli bir faaliyet alanı, gelişim alanı olarak kendimize belirlemiş durumdayız. 10 yıl önce uzaya gönderilen uydu sayısı 100-150 bandında iken bugün yılda uzaya gönderilen sayısı 3 bine yaklaşmış durumda. Burada muazzam bir artış ve gelişim söz konusu. Tamamen mevcut oyun düzeninin yıkıldığı bir dünyadan bahsediyoruz. Bu değişimler göz korkutucu, tehdit unsuru olarak algılanabilir ama Türkiye gibi teknolojik gelişime geç başlayan ülkeler için fırsatları alanları barındırıyor. Yaşanan bu paradigma dönüşümleri teknoloji yarışına dahil olma, ön plana çıkma, ön sıralara yerleşme imkanı sunuyor bizler için. İnsansız hava araçlarında gerçekleştirdiğimiz başarı aslında bu paradigma dönüşümlerinin sunduğu fırsatları en iyi şekilde değerlendirmemizin bir neticesi. Bugün askeri insansız hava aracı üretiminde dünyada bir numara hale geldik. Baykar, TUSAŞ, diğer savunma sanayi şirketlerimiz bu alanda dünyanın bir numarası haline geldi. İçten yanmalı araçlarda belki 60 yıldır gerçekleştiremediğimiz yerli milli otomobil markası sevdamız yine bu paradigma dönüşümlerinin oluşturduğu fırsat çerçevesinde bizlere TOGG gibi projeyi hayata geçirme imkanı verdi. Önümüzdeki dönemde bu saydığımız fırsat alanlarının sağlıktan eğitime, finanstan uzaya bir çok alanda görülüyor, yakalıyor ve değerlendiriyor olacağız. Bunları değerlendirmek bir temenniden ibaret değil. Bunları değerlendirebileceğimiz potansiyelimiz var. Türkiye özellikle son 20 yılda Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde atılan kararlı, istikrarlı adımlar, sürdürülen teşvik sistemleri ile önemli ARGE eko sistemine ulaşmış durumda. Ülke olarak ARGE ile tasarım yetkinliğini ve kültürünü önemli bir seviyeye ulaştırdık. Ülke olarak ARGE çalışmalarına yapılan harcamalarını son 20 yılda 10 kat artırdık. ARGE harcamalarına 2002 yılında 1 milyar dolar kaynak ayırırken bugün 11 milyar dolar seviyelerinde kaynak ayırıyoruz. Milli gelirimiz içerisindeki oran geçmişte binde 4'ler seviyesinde iken bugün yüzde 1.4 seviyesine geldi" diye konuştu.

"Dijital teknolojilerde performansımızı daha ilerilere taşımayı hedefliyoruz

"Dijital teknolojilerde performansımızı daha ilerilere taşımayı hedefliyoruz" diyen Bakan Yardımcısı Zekeriya Coştu, şunları kaydetti; "Türkiye'de 101 Teknoparkımız var. Bir tanede Çorum'da var. Teknoparklarımızda 10 bine yakın teknoloji firması Türkiye'nin ARGE eko sistemine yön veriyor. Bu firmalar bugüne kadar 70 bin ARGE projesini gerçekleştirdi. Ciddi bir kapasiteden bahsediyoruz. Bugün Türkiye'de büyük kurumsal firmaların, özel sektörün işlettiği bin 600'den fazla ARGE ve tasarım merkezi var. Bu saydığımız yerlerde bundan 20 yıl önce 30 binin altındaki araştırmacı insan kaynağımız bugün 8-9 kat artarak 200 bin seviyesine ulaşmışmış durumda. Bunlar Türkiye'nin ARGE ve teknoloji eko sisteminin gelmiş olduğu noktasının göstergesi. 20 yıl önce günde bir patent başvurusu yapılan ülkede yılda yaklaşık 400 patent başvurusunun yapıldığı ülkemizde bugün bu başvurular 10 binin üzerine çıktı. Türkiye'de değeri 1 milyar dolar üzerine çıkan 7 teknoloji firmamız var. Hep birlikte ülke olarak başta kamunun destekleri ve yönlendirmeleri ile dijital teknolojilerde performansımızı daha ilerilere taşımayı hedefliyoruz. Yapay zeka yarışında bizde varız. Bunun için geçtiğimiz dönemde ulusal yapay zeka stratejimizi hayata geçirdik. Savunma sanayisinde elde ettiğimiz başarıyı diğer alanlarda da gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Sağlık teknolojileri noktasında önümüzdeki 5 yılık süreç savunma sanayinde elde ettiğimiz başarıların örneklerini göreceğimiz bir süreç olacak. Bu anlamda biz bakanlık olarak Sağlık Bakanlığımızla önemli projeler için kolları sıvadık. İlk adım olarak Ankara'da bir Sağlık Vadisi kurulması yönünde adımlar olacak. Hastanelerimiz bünyesinde Teknoparklar ve hızlandırma mekanizmalarını hayata geçireceğiz. Sanayinin dijital dönüşümü önemli ber gelişim alanımız. Adım atmamız gereken önemli başlıklardan birisi. Sanayide dijital dönüşümü hızlandırmak için bakanlık olarak yeni ve çok etkin bir teşvik modelini hocamla tasarladık. 5. Bölge teşviklerini sanayide sunacağımız bir alan olacak"

'81 ile Teknofest atölyesi kurulacak'

81 ile Teknofest atölyesi kurulacağını açıklayan Coştu, "İnsan kaynağı yetiştirilmesi noktasında önemli adımlar atıyoruz. Dijital dönüşüm teknoloji geliştirme kaynağı noktasında da insan kaynağı yetiştirme öncelikli hedeflerimiz arasında. Teknofest'ler, Dene Yap atölyeleri bu ülkenin teknoloji kapasitesini ve potansiyelini ortaya koyan önemli çalışmalar. Türkiye genelinde tüm illerimizde Dene-Yap atölyeleri projesini hayata geçirdik. Benzer şekilde yeni bir proje için kolları sıvadık. 81 ilde 100 Teknofest atölyesini Çorum'da hayata geçireceğiz. Çorum'a bir Bilim Parkı yada Bilim Çorum isminde bir bilim merkezini kazandıracağız"

Programa Vali Doç. Dr. Zülkif Dağlı, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, sektörde faaliyet gösteren firmaların temsilcileri katıldı.