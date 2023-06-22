Bakan Yardımcısı Alpkan: Şu anda 200 bin engellimiz istihdamda
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Lütfihak Alpkan, '20 sene önce toplamda 50 bin engellimiz istihdamda iken şu anda 200 bin engellimiz istihdamda. Bu sayının önemli bir kısmı da kamuda memur' dedi. Ayrıca, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) paydaşlığında uygulanacak ve Avrupa Birliği'nin finanse edeceği 'Bugünün Gençleri, Geleceğin Meslekleri' adlı projenin açılış toplantısı Ankara'daki bir otelde gerçekleştirildi.
Bakan Yardımcısı Alpkan: Şu anda 200 bin engellimiz istihdamda
ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Lütfihak Alpkan, "20 sene önce toplamda 50 bin engellimiz istihdamda iken şu anda 200 bin engellimiz istihdamda. Bu sayının önemli bir kısmı da kamuda memur" dedi.
Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) paydaşlığında uygulanacak ve Avrupa Birliği'nin finanse edeceği 'Bugünün Gençleri, Geleceğin Meslekleri' adlı projenin açılış toplantısı Ankara'daki bir otelde gerçekleştirildi. Programa, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Lütfihak Alpkan'ın yanı sıra TBB ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, UNDP Türkiye Mukim Temsilcisi Louisa Vinton, AB Türkiye Delegasyonu İşbirliği Başkanvekili Angel Gutierrez Hidalgo ve AB Başkanlığı Mali İşbirliği ve Proje Uygulama Genel Müdürü Bülent Özcan ile kurum ve kuruluşlardan temsilciler katıldı.Belediyelerin destekleriyle gençleri; bilişim, robotik kodlama, e-dönüşüm, dijital pazarlama, sosyal inovasyon ve tasarım gibi geleceğin önemli mesleklerine hazırlayacak bir dizi eğitimi ve 45 şehre 'Dijital Gençlik Merkezleri' kurulmasını kapsayan projenin toplam bedeli 7.9 milyon Euro olarak belirlendi. Proje ile gençlerin 'Endüstri 4.0' kapsamındaki becerilerini güçlendirmeleri ve akıllı şehir çözümlerine katkıda bulunmaları için teknoloji pazarında katma değerli ürünler yaratmalarının teşvik edilmesi hedefleniyor.Kurulması planlanan merkezler ile 200'den fazla eğitimle 20-29 yaş arası gençler ve 10-19 yaş arası öğrencilerden oluşan 4 bin kişiye ulaşılacak. Ayrıca, dijital bir e-öğrenme platformu ile gençler için harmanlanmış çevrimiçi öğrenme ve eğitim fırsatları sunulacak. 400 genç mentorlük programlarıyla, 95 genç ise staj imkanlarıyla desteklenecek ve istihdam edilmeleri sağlanacak. Ayrıca, TBB bünyesinde bir mükemmeliyet merkezi kurularak belediye personellerine dijital beceri geliştirme konusunda düzenli eğitimler verilecek.'EVRİLMEYEN DEVRİLİR'Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren TBB Başkanı Yücel Yılmaz, "Gençlik merkezleri, oyun merkezleri gibi görünse de aslında Türkiye'nin pilotlarını ve yazılımcılarını yetiştirecek önemli kurumlardır. Mücadeleye hazırlanmak genellikle oyunlarla başlar. 10'u 'Dijital Gençlik Merkezi' olmak üzere toplamda 45 ilimizde 'Dijital Gençlik Merkezi' kurulacak. Dünya şu gerçek üzerine dönüyor; evrilmeyen devrilir. Bu, meslekler açısından hayatın en önemli parçası" diye konuştu.'BİNE YAKIN PROJENİN KOORDİNASYONUNDA YER ALDIK'Yılmaz'ın ardından konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Lütfihak Alpkan ise projenin önemine dikkat çekerek, "Bu proje, yerel yönetimler bağlamında, Türkiye'nin bütün merkez ve taşra teşkilatlarında bu konuyla ilgili faaliyetlerin yerinden koordinasyonu açısından çok değerli bir proje. IPA I ve IPA II döneminde bine yakın projenin koordinasyonunda bakanlık olarak yer aldık. Bunlar da 1 milyar Euro'ya yakın bir bütçe olarak ortaya çıktılar. Yüzde 85'i Avrupa Birliği, yüzde 15 Türkiye tarafından finanse edildi" ifadelerini kullandı.Son 20 yılda Türkiye nüfusunun 65 milyondan 83 milyona çıktığını, istihdamın da arttığını söyleyen Alpkan, "10 milyon küsur bir istihdam artışı ile istihdam büyüklüğü 35 milyon civarına yaklaştı. Bu tabii önemli bir gelişme. Bununla beraber dezavantajlı gurupların, kadınların, gençlerin istihdama katlımı ortalamanın da üstünde gerçekleşti. Engellilerde 20 sene önce toplamda 50 bin engellimiz istihdamda iken şu anda 200 bin engellimiz istihdamda. Bu sayının önemli bir kısmı da kamuda memur. Türkiye İstatistik Kurumu'nun ölçümlerine göre, son 3 yılda yüzde 25 işsizlikten yüzde 19 küsur işsizliğe indi. Bu da yine gelecek için bize ümit vaat ediyor" dedi.Bu tür programların genç istihdamına etkisinden de bahseden Alpkan, "Gençlerimiz bu tür programlarla, dijital yetenekler ve geleceğin meslekleriyle ilgili becerilerle donatıldıkça iş bulma şansları olacak. İşverenler de personel arıyor ama bulamıyor. Dolayısıyla arz ve talebi buluşturacak bu tür yeteneklerin köprü olacağını ümit ediyoruz. Bu bağlamda, bu proje özelinde oluşturulacak olan imkan ve hizmetlerin çok faydalı olacağını ümit ediyoruz" diye konuştu.
Konuşmaların ardından katılımcılara proje tanıtım filmi gösterimi gerçekleştirilen etkinlik, Kariyer.net Strateji ve İş Geliştirme Genel Müdür Yardımcısı Barış Karadenizli'nin konuşmalarıyla devam etti. Program; TBB Genel Sekreteri Dr. Hayri Baraçlı'nın moderatörlüğünde, Doç. Dr. Şebnem Özdemir, Simay Dinç ve Nuray Başar'ın yer aldığı panel oturumuyla noktalandı.