Bakan Yanık: "Sosyal ve Ekonomik Destek'ten yararlanan çocuklarımız için ailelerin hesaplarına haziranda toplam 238 milyon TL yatırdık" - Haberler

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Bakan Yanık: "Sosyal ve Ekonomik Destek'ten yararlanan çocuklarımız için ailelerin hesaplarına haziranda toplam 238 milyon TL yatırdık"

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi
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Bakan Yanık: 'Sosyal ve Ekonomik Destek'ten yararlanan çocuklarımız için ailelerin hesaplarına haziranda toplam 238 milyon TL yatırdık'

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Sosyal ve Ekonomik Destek'ten (SED) yararlanan çocuklar için ailelerin hesaplarına bu ay toplam 238 milyon TL yatırıldığını bildirdi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Sosyal ve Ekonomik Destek'ten (SED) yararlanan çocuklar için ailelerin hesaplarına bu ay toplam 238 milyon TL yatırıldığını bildirdi.

Bakan Yanık, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının, çocukların temel ihtiyaçlarının ve okul masraflarının karşılanması için ihtiyaç sahibi ailelere Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) hizmeti sunduğunu belirtti. Böylece ekonomik gerekçelerle aile bütünlüğünün bozulmasının önüne geçilerek çocukların aileleri yanında büyümesinin hedeflendiğini dile getiren Bakan Yanık, SED'den yararlanan her bir çocuk için aylık ortalama bin 650 TL destek sağlandığını kaydetti.

Bakan Yanık, "Sosyal ve Ekonomik Destek'ten (SED) yararlanan çocuklarımız için ailelerin hesaplarına haziranda toplam 238 milyon TL yatırdık" ifadelerini kullandı.

SED'den yararlanan çocuklarının ayrıca sosyal ve kültürel etkinliklerle de desteklendiğini belirten Bakan Yanık, şunları kaydetti:

"SED Hizmetinin Etkinliğinin Artırılması projemiz (Okul Destek Projesi) ile çocuklarımız için tarihi mekanlara geziler, müze ziyaretleri, doğa sporları gibi etkinlikler organize ediyoruz. Yetenekleri ve ilgileri doğrultusunda sanatsal ve sportif kurslara katılmalarını sağlıyoruz. Çevre temizliği, ağaç dikimi, yaşlı ve engelli gibi özel grupta bulunan kişilerle bir araya gelebilecekleri, bilinç ve farkındalık oluşturan sosyal sorumluluk çalışmalarıyla onların sosyal hayata katılmalarına ortam yaratıyoruz."

Bakan Yanık, SED hizmetinden 147 bin çocuğun yararlandığını belirtti. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Derya Yanık Ekonomi Haberler

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