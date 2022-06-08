Yaşlı ve engelli aylıkları hesaplara yatırıldı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Yaşlı ve engelli aylıkları hesaplara yatırıldı

AA - Yeşim Sert Karaaslan - Ekonomi
 - Güncelleme:
Yaşlı ve engelli aylıkları hesaplara yatırıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, bu ay için 1 milyar 499 milyon lira tutarındaki yaşlı aylığı ve engelli aylıklarının hesaplara yatırıldığını bildirdi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, bu ay için 1 milyar 499 milyon lira tutarındaki yaşlı aylığı ve engelli aylıklarının hesaplara yatırıldığını bildirdi.

Yanık, yaşlı ve engelli aylıkları ödemelerine ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, haziran kapsamında yaklaşık 837 milyon lira tutarında yaşlı aylığı ödemesi yaptıklarını belirtti. Yaklaşık 662 milyon lira engelli aylıklarının da hak sahiplerinin hesaplarına yatırıldığını ifade eden Yanık, engelli ve yaşlı vatandaşlara yönelik kapsayıcı ve düzenli sosyal yardım programları geliştirdiklerini kaydetti.

Bakan Yanık, şu bilgileri verdi:

"Engelli ve yaşlı vatandaşların toplumsal hayata tam ve etkin katılımları ile bağımsız şekilde yaşayabilmeleri için eğitimden sağlığa, ekonomiden sosyal hayata her alanda yanındayız. Bu doğrultuda haziran ayında 1 milyar 499 milyon lira tutarında yaşlı aylığı ve engelli aylıklarını hak sahiplerinin hesaplarına yatırdık."

Yanık, engelli ve yaşlı vatandaşlara yönelik hizmetlerin insan odaklı ve hak temelli politikalar çerçevesinde yürütüldüğünü vurguladı.

AA / Yeşim Sert Karaaslan - Ekonomi

Ekonomi Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title