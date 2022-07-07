Bakan Varank: ya Bir Kere de Mutlu Olun Be - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bakan Varank: ya Bir Kere de Mutlu Olun Be

ANKA - Ekonomi
 - Güncelleme:
Bakan Varank: ya Bir Kere de Mutlu Olun Be

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) ile ilgili yapılan eleştirilere, “Ya bir kere de mutlu olun be” diye yanıt verdi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu ( Togg ) ile ilgili yapılan eleştirilere, "Ya bir kere de mutlu olun be" diye yanıt verdi.

Bakan Mustafa Varank, TOGG ile ilgili eleştiriler üzerine bugün sosyal medya hesabında bir paylaşım yaptı. Varak, "Önce 'Yapamazsınız' dediler. TOGG'u yolların tozunu attırırken görünce, şimdi de 'Biz size yapamazsınız demedik, satamazsınız dedik' diyorlar. ya bir kere de mutlu olun be" dedi.

ANKA / Ekonomi

Mustafa Varank TOGG Ekonomi Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.
title