Bakan Varank, Türkiye'nin ilk uzay yolcuları ile bir araya geldi Açıklaması

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Uluslararası Uzay İstasyonu'na gidecek ilk Türk uzay yolcusunun seçilme sürecinin başarıyla tamamlandığını belirterek, "Yolcularımızın uzayla buluşma zamanı olarak 2023 yılı son çeyreği planlanıyor. Cumhuriyet'imizin 100. yılında ay yıldızlı al bayrağımızı arkadaşlarımız uzayda gururla temsil edecek." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST 2023'te yaptığı konuşmada, Türkiye'nin, Uluslararası Uzay İstasyonu'na gidecek ilk pilotunun Alper Gezeravcı olduğunu, Tuva Cihangir Atasever'in de yedek olarak seçildiğini açıkladı.

Bakan Varank, Türkiye'nin ilk uzay yolcularının basın mensuplarıyla bir araya geldiği toplantıda yaptığı konuşmada, iki yıl önce Türkiye'yi uzay yarışında üst liglere taşıyacak Milli Uzay Programı'nı kamuoyuna açıkladıklarını anımsatarak, Türk Uzay Yolcusu ve Bilim Misyonu Projesi'nin bu programın temel hedeflerinden olduğunu söyledi.

"Bu projenin amacı, bilim insanlarımıza geliştirmiş oldukları teknolojileri ve yaptıkları bilimsel çalışmaları uzay ortamında test edebilme imkanı sağlamaktı." diyen Varank, bu tarihi görevle Türk bilim insanlarının bu bilimsel çalışmalarını ilk uzay yolcusuna emanet edeceklerini dile getirdi.

Varank, "Onlar da Uluslararası Uzay İstasyonu'nda 14 gün gün sürecek uzay görevinde bu deneylerini gerçekleştirecek. Şimdiye kadar Uluslararası Uzay İstasyonu'nda bu araştırma ve deneyleri gerçekleştiren ülke sayısı 20'ydi. Bu görevin tamamlanmasıyla inşallah ülkemiz de bu ülkeler arasına katılmış olacak." diye konuştu.

"36 binin üzerinde başvuru aldık"

Bakan Varank, insanlı uzay görevlerinin her aşamasının titizlikle yürütülmesi gerektiğini belirterek, sürecin başından itibaren bu hassasiyeti güderek adımlar attıklarını, bu alanda kendini kanıtlamış ve dünyanın en önde gelen şirketleri ile işbirliğine gittiklerini, hemen ardından ilk Türk uzay yolcusu için çağrı yaptıklarını söyledi.

Varank, "Dedik ki çocukluktan itibaren televizyonlardan, sinema filmlerinden izlemekle yetindiğimiz ve hayalini kurduğumuz 'ilk Türk uzay yolcusu' olmak isteyen tüm vatandaşlarımız başvurabilir. Büyük bir teveccüh gösterildi. Dünyanın farklı ülkelerinde yaşayan gençlerimiz de dahil olmak üzere 36 binin üzerinde başvuru aldık." şeklinde konuştu.

Sürecin hassasiyeti sebebiyle koydukları spesifik kriterleri paylaşan Varank, bu ölçütleri sağlayan 750 adayı bir sonraki değerlendirme ve eleme süreçlerine dahil ettiklerini, önce adaylara on-line testler gönderdiklerini, böylece kritik düşünme yeteneklerini, psikolojik durumlarını ve sağlık tarihçelerini değerlendirdiklerini anlattı.

Varank, gerekli değerlendirmelerin ardından adayların birebir testlere geçtiklerini belirterek, şu bilgileri verdi:

"Burada ilk kez karşılaştıkları karmaşık sistemleri anlama ve kullanma testlerine tabi tutuldular. Sağlık Bilimleri Üniversitesi ve Gülhane Eğitim Araştırma Hastanesi'nde kardiyolojik testler, solunum sistemi testleri gibi detaylı sağlık taramalarından geçtiler. Derinlemesine fiziksel performans testleri ve psikolojik testler gerçekleştirildi. Defalarca uzay yolculuğu yapmış astronotların da içerisinde bulunduğu heyetler ile birebir mülakatlara katıldılar. Testlerin tamamı yabancı uzmanların da katılımıyla ülkemizdeki altyapılar kullanılarak gerçekleşti. Sonuç olarak Uluslararası Uzay İstasyonu'na gidecek Türk uzay yolcusunun seçilme süreci başarıyla tamamlandı."

"Görevini başarıyla tamamlayarak gururla ülkeye dönecek"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, asil olarak seçilen Türk uzay yolcusu Alper Gezeravcı'nın Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki görevini başarıyla tamamlayarak gururla ülkeye döneceğini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kendisi uzun yıllardır Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda şanlı ordumuza hizmet ediyor. Önemli başarılara imza atmış kahraman bir pilotumuz. 2 numaralı Türk uzay yolcumuz ise Tuva Cihangir Atasever. Tuva Cihangir Atasever de Roketsan'da uzay fırlatma sistemleri alanında çalışan idealist, genç bir mühendis arkadaşımız. İki arkadaşımız da Axiom Space tarafından verilecek eğitimlere başladı. Astronotların yaşamsal faaliyetlerini uzay istasyonu ortamında gerçekleştirmelerini sağlayacak teorik ve pratik eğitimler alacaklar."

Bakan Varank, yolcuların uzay istasyonunda yaşamsal faaliyetlerini sürdürmeleri için alacakları eğitimlere de değindi.

"Ay yıldızlı al bayrağımızı arkadaşlarımız uzayda gururla temsil edecek"

Bakan Varank, uzay istasyonunda gerçekleştirilecek deneyler hususunda geçen aylarda üniversite ve araştırma kurumlarına önerilerini sunmaları için çağrı yaptıklarını dile getirerek, şu ifadeleri kullandı:

"37 üniversite ve araştırma kurumundan 48 deney ve test önerisi geldi. Gelinen aşamada ülkemize ve bilime en fazla katkı sağlaması beklenen deneyler uzman jüriler tarafından seçildi. Uzay yolcumuz, 14 gün sürecek görevi boyunca, detaylarını şu anda ekranda da görüyorsunuz. İnsan araştırmalarından biyoteknolojiye, malzeme bilimlerinden fiziğe kadar farklı alanlarda 13 tane deney ve test yapacak."

Varank, bu şerefli görevi yerine getirecek uzay yolcularının Türkiye'ye döndükten sonra en az 10 yıl boyunca TÜBİTAK ve Türkiye Uzay Ajansı (TUA) bünyesinde çalışacaklarını kaydederek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Özellikle gençlerimiz arasında uzay farkındalığını artıracak, çocuklarımızı, evlatlarımızı bilime ve teknolojiye teşvik edecek etkinlikler gerçekleştirecekler. Gençlerimize rol model olacaklar. Ülkemizin ileride adım atacağı insanlı uzay görevleri için öncü olacaklar. Türkiye'nin bu alandaki kabiliyetlerini geliştirmek üzere başlatacağımız çalışmanın ilk uzmanları olacak. Uzay yolcularımızın uzayla buluşma zamanı olarak 2023 yılı son çeyreği planlanıyor. İnşallah Cumhuriyet'imizin 100. yılında ay yıldızlı al bayrağımızı arkadaşlarımız uzayda gururla temsil edecekler."

Bakan Varank, açıklamasının ardından Türkiye'nin ilk uzay yolcularını basın mensuplarına tanıttı. Gezeravcı ve Atasever'in ailelerini de sahneye davet eden Varank, iki adaya da başarılar diledi.

"Hayatımdaki en büyük mutluluk, en büyük onur"

Tuva Cihangir Atasever, 1992 yılında Ankara'da doğduğunu belirterek, ilk, orta ve lise öğreninimi bu ilde tamamladığını söyledi.

2010 yılında Bilkent Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü'ne girdiğini anlatan Atasever, "2014 yılında mezun oldum. Lisans çalışmalarım boyunca daha çok elektromanyetik, optik, fotonik gibi alanlara yöneldim. Yüksek lisans çalışmalarım kapsamında da ABD'de Kaliforniya Üniversitesi'nde 'çok çekirdekli fiber optik kablolarda periyodik mikro bükülmeler tahrikli tutarlı mod aktarımı' konusu üzerinde yüksek lisans çalışması yaptım." diye konuştu.

Atasever, sanal ve artırılmış gerçeklik alanlarında birkaç startup girişiminde bulunduktan sonra Türkiye'ye geri döndüğünü belirterek, şunları kaydetti:

"Hep hayalim olan uzay alanında çalışmak için fırsatları aramaya başladım. Karşıma çıkan, bana en manalı gelen fırsat da Roketsan'da Uzay Sistemleri Direktörlüğü'nde Türkiye'nin ilk uydu fırlatma aracını geliştirme faaliyetiydi. 2017 yılından birkaç ay öncesine kadar da Uzay Sistemleri Direktörlüğü'nde aviyonik sistemlerden sorumlu sistem mühendisi olarak görevime devam ettim.

Mayıs 2022'de Cumhurbaşkanı'mızın açıkladığı Türk uzay yolcusu sürecini duyduktan sonra başvurdum. 11 ay süren yoğun bir süreçten sonra şu an karşınızdayım. Hayatımdaki en büyük mutluluk, en büyük onur. Hedefim, planım bundan sonra bize yüklenen bu tarihi görev hasebiyle üzerimize yüklenen sorumluluğu layıkıyla yerine getirebilmek, ülkemizin uzay alanında söz sahibi olabilmesi, menfaatlerinin gerçekleşebilmesi, uzay çalışmaları kapsamında bir uzay ekosistemi vesilesiyle oluşacak uzay ekonomisinin ülkemizin tüm insanlarının refah seviyesini artırması yönünde gece gündüz çalışmak olacak."

"Bugünün çocukları hayallerinin limitini uzaya taşıyor"

Alper Gezeravcı da 1979 yılında Mersin'in Silifke ilçesinde dünyaya geldiğini, babasının öğretmen olması nedeniyle çeşitli il ve ilçelerde ikamet ettiklerini söyledi.

Gezeravcı, 1993 yılında Işıklar Askeri Lisesi'ne, 1997 yılında Hava Harp Okulu'na girdiğini belirterek, "2001 yılında teğmen olarak mezun olup Hava Kuvvetleri'nde F-16 pilotu olarak eğitim aldım ve kıtada görevime başladım. İlerleyen süreç içerisinde Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın göndermiş olduğu yüksek lisans vesilesiyle yurt dışında yüksek lisansımı tamamladım. Ülkeme dönüp görevime devam ettim." diye konuştu.

Farklı kıta ve pozisyonlarda görev icra ettikten sonra Milli Uzay Programı'na başvurduğunu dile getiren Gezeravcı, şöyle konuştu:

"Olayın içeriğinin stratejik önemi, boyutu ve detaylı teknik analizi konusunda sayın bakanımız bilgilendirme yaptı. Bu sürece başvuran aday olarak, bu duyuruyu ilk duyduğumda zihnimde canlanan şuydu: Güzel ülkemizin insanlarının girdiği hiçbir yolda başarılı olamayacağı hiçbir adım yoktur. Bana çocukken küçük yaşta büyüklerim tarafından ne olmak istediğim sorulduğunda, benim için limit gözümün görebildiği gökyüzündeki uçaklardı. Bugünün çocuklarına, gelecek nesillerimize hayallerinin limitini gözleriyle görebildikleri ufuk hattının ötesine, uzaya taşımalarına imkan veren devletimize, devlet büyüklerimize ve bu hayali gerçekleştirmeye imkan tanıyan milletimizin imkanlarına müteşekkirim."