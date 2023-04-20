Bakan Varank, Türkiye'nin ilk şehir içi kuluçka merkezi Cube Beyoğlu'nun açılışında konuştu Açıklaması

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye'nin ilk şehir içi kuluçka merkezi olma özelliği taşıyan Cube Beyoğlu'nun dünyaya markalar çıkarabilecekleri örnek bir merkez olacağını belirterek, buraya gelecek gençleri ve girişimcileri bütün imkanlarıyla destekleyeceklerini söyledi.

Türkiye'nin kendi tematik alanlarında ilk uydu kuluçka merkezi olma özelliği taşıyan ve Teknopark İstanbul ile Beyoğlu Belediyesi ortaklığında hayata geçirilen Cube Beyoğlu açıldı.

İstiklal Caddesi'nde hayata geçirilen Türkiye'nin ilk şehir içi kuluçka merkezinin açılış töreninde konuşan Varank, etkinliğe Togg ile geldiklerini belirterek, şu anda kabinedeki bütün bakanların makam aracı olarak Togg'u kullandığını ve hepsinin çok memnun olduğunu ifade etti.

Hayata geçirilen büyük projelere değinen Varank, "İnşallah biz yolumuza devam edeceğiz. Biz kararlıyız. Türkiye'yi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarmak için ne yapmamız gerektiğini gayet iyi biliyoruz ve 21 yıldır da buna dönük yatırımlarımıza devam ediyoruz." diye konuştu.

Varank, AR-GE ve inovasyonun, Türkiye'yi katma değerli kalkındırmanın anahtarı olduğunu vurgulayarak, "İktidara geldiğimizde bu ülkede sadece iki tane teknopark vardı ve bu iki teknoparkta sadece 680 kişi çalışıyordu. Bugün Türkiye'nin her tarafında 98 teknoparkımız var. 90 bine yakın araştırmacı bu teknoparklarda araştırma geliştirme faaliyeti yapıyor, bilim üretmeye ve fikirlerini ticarileştirmeye çalışıyor. İşte söylediğim gibi biz ne yapmamız gerektiğini biliyoruz. Onun için de yolumuza kararlılıkla devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

"Gençlerimizi destekleyeceğimiz ve Türkiye'ye örnek olacak bir kuluçka merkezi"

Mustafa Varank, özellikle gençleri bu süreçlere dahil etmek için kuluçka merkezlerini teknoparkların dışında şehir merkezlerinde kurduklarını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu fikri ilk olarak hayata geçirdiğimiz en güzel örneği de Beyoğlu'nda şu anda yaşıyoruz. İstanbul Teknopark, şehirde kuluçka anlayışını Beyoğlu'nda bu Cube Beyoğlu ile hayata geçirmiş olacak. Buraya gençlerimiz, fikri olan ve ticarileştirmek isteyen girişimcilerimiz gelecek. Biz de onlara elimizdeki bütün imkanlarla, bakın bunlar sadece maddi imkanlar değil, insanlara sermaye verebilir, finans sağlayabilirsiniz ama bunun yanında mentorluktan yönlendirmeye, networkingden pazarlamaya kadar bütün imkanlarımızla gençlerimizi destekleyeceğimiz, gerçekten Türkiye'ye örnek olacak bir uydu kuluçka merkezini açıyoruz."

Varank, projenin, ilk anından itibaren gündemlerinde olduğunu aktararak, "Ancak benim bir hayalim vardı. Burada Türkiye'nin en iyi üniversitelerini de bir araya getirebilir miyiz diye aramızda istişare ettik. Bugün geldiğimiz noktada Türkiye'nin en iyi üniversitelerinden diyebileceğimiz İTÜ, ODTÜ ve Boğaziçi işte böyle bir uydu kuluçkada bir araya geldi." diye konuştu.

"Dünyaya markalar çıkarabileceğimiz bir merkez"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Beyoğlu Belediyesi ve Teknopark İstanbul'un vizyoner anlayışı sayesinde bu merkezde müthiş bir sinerji oluşturduklarını ifade ederek, "İnşallah burası dünyaya markalar çıkarabileceğimiz örnek bir uydu kuluçka merkezi olacak." dedi.

Çalışmalarına devam ettiklerini bildiren Varank, sadece 2 gün önce ODTÜ'de oyun tematik alanında bir kuluçka merkezi ve Keçiören'deki Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Teknoloji Geliştirme Merkezi'nin (TEKMER) açılışını gerçekleştirdiklerini anlattı.

Varank, dün Kocaeli'de Türkiye'nin en modern, en yeni, en kapasiteli ve en kapsamlı ilaç ve aşı kampüsünün açılışına imza attıklarını hatırlatarak, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Onun için biz yolumuza devam edeceğiz. Biz bu açılışları bu dönemde peyderpey yaptıkça bize laf atanlar da oluyor. 'Siz bu açılışları seçimler için mi yapıyorsunuz? Bunları seçim çalışması olarak mı hayata geçiriyorsunuz?' diyorlar. Değerli arkadaşlar, TCG Anadolu'ya biz 7 sene önce başladık. Yani 7 sene önce 2023 seçimlerini hedefleyip harekete geçiyorsak buna da teşekkür etmeniz lazım. Bu kadar vizyoner olduğumuz için hakkımızı teslim etmeniz lazım. İşte Türkiye'nin Otomobil projesini kaç sene önce başlattık ortada. Ama asıl önemli olan bizim bu projeleri peyderpey açmamız değil. Biz her yeni fikri ortaya attığımızda, her yeni projeyi başlattığımızda birilerinin nasıl bizim karşımıza geçtiği..."

Varank, Togg projesini ilan ettiklerinde, "Türkiye kendi otomobilini yapamaz, Türkiye'de bir yerli otomobil yapmak intihardır" şeklinde konuşanlar olduğunu ancak kendilerinin bunu başardığını söyledi.

"Türkiye Yüzyılı'nı inşa ederken en önemli dayanağımız gençlerimiz"

Mustafa Varank, Togg'a yönelik yapılan tüm eleştiriler karşısında fabrikayı tamamlayıp araçları piyasaya çıkardıklarını belirterek, bütün projelerde karşılarına çıkan vizyonsuzlarla mücadele ederek bu projeleri gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Onlar ne derse desin kendilerinin yollarına ve Türkiye Yüzyılı'nı inşa etmeye devam edeceklerini aktaran Varank, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bunu yaparken de emin olun bizim en önemli güvencemiz, en önemli dayanağımız kıymetli gençlerimiz. Bugün gençlerin enerjisiyle, vizyonuyla ve ortaya koydukları fikirlerle, projelerle Türkiye, girişimcilikte altın çağını yaşıyor. Gencecik çocuklar, 3-4 arkadaş bir araya gelip 100-200 milyon dolar hasılat yapan şirketler kurabiliyorlar. İnşallah biz buna devam edeceğiz. İşte buna devam ederken de en önemli merkezlerimizden bir tanesi Cube Beyoğlu olacak. Burada tematik kuluçka işleteceğimiz gibi aynı zamanda bir girişimcilik merkezini de hayata geçireceğiz. Gençlerimize hayata başlarlarken, 'gelin önce kendi ayaklarınızın üzerinde durmayı deneyin, kimsenin çalışanı değil, kendi patronunuz olmayı deneyin' fikrini aşılamaya çalışacağız. İnşallah o gençler sayesinde de Türkiye Yüzyılı'nı inşa edeceğiz."

"Desteklerimizi hiçbir siyasi anlayış gözetmeden veriyoruz"

Konuşmaların ardından Cube Beyoğlu'nun açılış kurdelesi kesildi.

Kurdele kesiminde konuşan Varank, desteklerini hiçbir siyasi anlayış gözetmeden verdiklerini belirterek, buranın bir benzerini Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin Bilkent Teknopark ile birlikte yaptığını söyledi.

Varank, "Ona da desteğimizi verdik. Hani zaman zaman ekranlara çıkıp 'Bizi engelliyorsunuz, bize destek vermiyorsunuz' diyorlar ya aslında hiç alakası yok. Biz, kim gelirse gelsin, bu ülkeye hizmet nereden gelecekse gelsin ona desteğimizi vermeye devam ediyoruz. Bu manada bunlardan bir tanesi de Ankara'da faaliyet gösteriyor. Cube Beyoğlu; ilçemize, şehrimize, Türkiye'ye hayırlı uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.