Bakan Varank, TEKNOFEST'i ziyarete gelen yabancı mevkidaşları ile görüştü

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye'nin uzay, havacılık ve teknoloji festivali TEKNOFEST'i ziyaret eden yabancı mevkidaşları ile bir araya geldi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye'nin uzay, havacılık ve teknoloji festivali TEKNOFEST'i ziyaret eden yabancı mevkidaşları ile bir araya geldi.

Türkiye'de milli teknolojinin geliştirilmesi konusunda kritik rol oynayan birçok kuruluşun paydaşlığıyla, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde düzenlenen TEKNOFEST, üçüncü gününde İstanbul Atatürk Havalimanı'nda devam ediyor.

Festivalin ilk gününden bu yana alandaki çeşitli açılışlara katılan ve ziyaretlerde bulunan Varank, TEKNOFEST için Türkiye'ye gelen bakanlar onuruna verilen yemeğe katıldı.

Bakan Varank, burada Burkina Faso Savunma ve Muharip Gaziler Bakanı Kassoum Coulibaly, KKTC Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Libya Milli Birlik Hükümeti Sanayi ve Maden Bakanı Ahmed Ali Ömer ile Nijerya Bilim, Teknoloji ve Yenilik Bakanı Adeleke Olorunnimbe Mamora ile bir araya geldi.

Etkinlikte konuşan Varank, geleneksel hale gelen TEKNOFEST vesilesiyle, Türkiye'nin davetine icabet eden, heyecanına ve coşkusuna ortak olan yabancı ülke temsilcilerine teşekkür etti.

"TEKNOFEST, teknoloji girişimciliğin gelişmesi noktasında büyük potansiyele sahip"

Bakan Varank, TEKNOFEST'in ilkinin yapıldığı 2018 yılındaki ziyaretçi sayısı kadar takımın artık bu etkinliğe katıldığını, 41 ana 102 alt kategoride düzenlenen teknoloji yarışmalarına 66 ülkeden takımların başvuru yaptığını söyledi.

TEKNOFEST'in teknoloji meraklısı gençleri bir araya getirme, toplumda bilim, teknoloji ve yenilik konusunda farkındalık oluşturma, bilim ve teknolojide nitelikli insan kaynağını geliştirme anlamında önemli bir role sahip olduğunu vurgulayan Varank, festivalin teknoloji girişimciliğin gelişmesi noktasında büyük bir potansiyele sahip olduğunu anlattı.

Varank, TEKNOFEST'te roketler, otonom sürüş sistemleri, insansız hava araçları, hyperloop, çip tasarımı, akıllı ulaşım, uydu gibi Türkiye için kritik teknoloji alanlarında gelecek vaat eden projelerin sergilendiğini belirtti.

Katılımcı ülke bakanları ve yabancı heyet başkanları ile yapılan görüşmeye BAYKAR Genel Müdürü Haluk Bayraktar, TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal, KOSGEB Başkanı Hasan Basri Kurt ve Milli Teknoloji Genel Müdürü Zekeriya Coştu eşlik etti.