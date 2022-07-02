Bakan Varank'tan elektrikli araçlar için şarj istasyonlarına destek açıklaması

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, elektrikli araçlar için yüksek hızlı şarj istasyonlarının altyapısını yaygınlaştırmak amacıyla başlattıkları şarj istasyonları destek programının çağrısını sonuçlandırdıklarını belirterek "200'den fazla firmamızın başvuruda bulunduğu bu programla bir yılda 1 milyar liraya yakın şarj istasyonu yatırımı inşallah devreye alınacak." dedi.

Bakan Varank, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'nin de katılımıyla, Nestle Health Science firmasınca Bursa'nın Karacabey ilçesinde kurulan Türkiye'nin ilk enteral beslenme fabrikasının açılışında yaptığı konuşmada, Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi programının sonuçlarını ilan ettiklerini söyledi.

Bu alanlarda da yapılacak projelerin Ar-Ge'lerini, yatırımlarını, üretimlerini Bakanlık olarak destekleyeceklerini anlatan Varank, şöyle konuştu:

"Bizim desteklerimiz sayesinde hangi yatırımların önü açılıyor? Bunların bir tanesi de tabii ki sizin yakından bildiğiniz Togg konusu. Türkiye'nin otomobili projesi bildiğiniz gibi bizim yönlendirmelerimiz ve desteklerimiz sayesinde şu anda Bursa'da hayata geçiriliyor. Gemlik'te fabrikanın inşaatı çok hızlı bir şekilde devam ediyor. İnşallah yıl sonundan önce seri üretim araçlarımızın üretildiğini o fabrikadan görebileceğiz."

Varank, dünyada şu anda trendin elektrikli araçlarda olduğunu dile getirerek şunları kaydetti:

"Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak özel sektör tarafından hayata geçirilecek elektrikli şarj istasyonları konusunda da öncülük ediyoruz. Bu manada elektrikli şarj istasyonları konusunda bir müjdeyi Bursa'dan ben tüm kamuoyuyla paylaşmak istiyorum. Türkiye'de 1500'den fazla yüksek hızlı şarj istasyonunun kurulacağı, 300 milyon lira bütçeli şarj istasyonları destek programı çağrısına biz daha önce çıkmıştık. Ülkemizde elektrikli araçlar için yüksek hızlı şarj istasyonları altyapısını yaygınlaştırmak amacıyla başlattığımız şarj istasyonları destek programının çağrısını sonuçlandırdık, değerlendirmelerimizi yaptık.

200'den fazla firmamızın başvuruda bulunduğu bu programla bir yılda 1 milyar liraya yakın şarj istasyonu yatırımı inşallah devreye alınacak. Böylelikle Türkiye'nin otomobili piyasaya çıkmadan önce 81 ilimizin tamamında 1500'den fazla yüksek hızlı şarj istasyonu devreye alınmış olacak."

Tüm bu işlerde devletin payının önemli olduğunu vurgulayan Bakan Varank, "Şimdi biz bütün bu işlerde devletin, hükümetin payı yok diyebilir miyiz? Bunlar özel sektör yatırımı, devletle bunların ne alakası var diyebilir miyiz? Eğer üretimden anlamıyorsanız çok affedersiniz üretim cahiliyseniz elbette 'Bunlarla devletin alakası yok' diyebilirsiniz. Biz özel sektörün yatırımlarıyla övünmeye devam edeceğiz. Onları desteklemeye, onları teşvik etmeye devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Yabancı yatırımcılara çağrı

Bakan Varank, "Asgari ücreti tam yüzde 30'luk artışla ara dönemde 5 bin 500 liraya çıkardık. Türkiye tarihine baktığınızda daha önce 'Türkiye'de fiyat artışı var, şu oldu, bu oldu' diyerek hiçbir zaman ara dönemde asgari ücrete bir zam gelmemiş. Bu manada biz emekçi kardeşlerimizin hakkını teslim edebildiğimiz için de Rabb'imize şükrediyoruz. Asgari ücrete yapılan yüzde 30 zam da hayırlı uğurlu olsun diyoruz." ifadelerini kullandı.

Dünyanın en büyük şirketlerinin Türkiye'de yatırım yapmak istediğine dikkati çeken Varank, sözlerini şöyle tamamladı:

"Türkiye'nin bu noktadaki avantajları ortadadır. Stratejik konumu, geniş iç ve bölgesel pazarları, nitelikli ve rekabetçi iş gücü, genç ve dinamik nüfusu 'Neden Türkiye'de yatırım yapılmalıdır?' sorusunun cevabı konumunda. Bu manada ben buradan yatırımcılarımıza bir kez daha seslenmek istiyorum. Pandemi ve savaş nedeniyle artık dünyadaki şartlar geri dönülemez bir şekilde değişmiş oldu. Pazara yakınlık bugün yatırımda en önemli kıstaslardan bir tanesi haline geldi. Türkiye, dünyanın yeni üretim merkezi olma yolunda büyük bir avantaja sahip. Gelin sizler de ülkemize yaptığınız yatırımlarla hem kendiniz kazanın hem de Türkiye'ye kazandırın."

Şarj istasyonları için 46 yatırıma 150 milyon lira destek

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Türkiye'de elektrikli araçların şarj altyapısını oluşturmak amacıyla devreye aldığı "Elektrikli Araçlar İçin Hızlı Şarj İstasyonları Destek Programı" ile 1 milyar liralık yatırımın önü açıldı.

Bakanlık tarafından nisan ayında başvuru alınmaya başlayan destek programının sonuçları açıklandı. Beklenenin üzerinde bir ilgiyle karşılaşılan program için Bakanlığa 200'den fazla yatırımcı adayı başvuruda bulundu. Yapılan değerlendirme sonucunda destek almaya hak kazanan firmalar belirlendi.

Program kapsamında Bakanlığın belirlediği 46 yatırım konusuna toplamda 355 proje başvurusu gerçekleşti. En düşük destek talebine göre yarışma yaklaşımıyla yapılan değerlendirme neticesinde 20 firma desteklerden yararlanmaya hak kazandı. Bakanlık bu yatırımlar için toplamda yaklaşık 150 milyon lira destek sağlayacak. Bu sayede yaklaşık 1 milyar liralık özel sektör yatırımı tetiklenecek.

Yatırımcıların 15 Nisan 2023'e kadar şarj istasyonlarını kurması gerekirken, yatırımların çok daha hızlı bir şekilde tamamlanacağı öngörülüyor.

Program ile asgari 90 kWs'lik hızlı şarj imkanı sunacak 1572 istasyon ile 180 MW'dan fazla kurulu gücün sektöre kazandırılmasını hedefleniyor. Bu sayede, Türkiye hızlı şarj kapasitesini en hızlı artıran ülkelerden biri haline gelecek.

AA / Ekonomi