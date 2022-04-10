Bakan Varank'tan Çamlıca'da gençlerle sürpriz buluşma

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, sosyal medya hesabından yaptığı çağrıya cevap veren gençlerlerle Büyük Çamlıca Camisi Külliyesi'nde bir araya geldi. Varank, gençliğe çok güvendiklerini ifade ederek, "Türkiye Cumhuriyeti'ni dünyanın en büyük ilk 10 ekonomisinden biri yapma hayalini gerçekleştirecek olanların Teknofest kuşağı olduğunu biliyoruz" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın Bursa ziyareti sırasında iki üniversite öğrencisini Togg Gemlik Tesisinde ağırlamasının ardından gözler ikinci davete çevrildi. Sosyal medya hesabından "Bu tweeti cevaplayacak bir grup genç arkadaşımı önce İstanbul Anadolu yakasında iftara, ardından da kısa bir medeniyet tarihi gezisine davet ediyorum. Kimler katılmak ister? Cevap verirken okulunuzu ya da mesleğinizi belirtmeyi unutmayın" mesajını paylaşan Varank'ın daveti yoğun ilgiyle karşılandı. Binlerce genç, iftar davetinde yerini almak için yanıt verdi.

Bursa'dan sonra ikinci buluşmanın adresi İstanbul oldu. Birbirlerini hiç tanımayan gençler, iftar saatinde Büyük Çamlıca Camisi Külliyesinde bir araya geldi. Varank, 60'a yakın gençle birlikte iftar yaptı. Sürpriz iftar buluşmasında çorba, iftariyelik, et sote, pilav ve güllaçtan oluşan iftar mönüsü ikram edildi. İftar etkinliğiyle ilgili değerlendirme yapan Bakan Varank, şunları söyledi:

"Sosyal medyada özellikle gençlerle iletişim kurmayı çok önemsiyoruz. Spontane bir şekilde onlarla buluşmalar ayarlıyorum. Togg'un test sürüşüne iki öğrenci arkadaşımızı götürmüştük. Ramazanı daha bereketli geçirmek için İstanbul'daki genç kardeşlerimizi unutmayalım dedik. Sosyal medyadan yaptığım çağrıya cevap veren arkadaşlarımızla Büyük Çamlıca Camisinde iftarımızı yapıyoruz. Burayı seçmemizin bir manası var. Cumhurbaşkanımız bugün İslam Medeniyetleri Müzesinin kurdelesini kesti, resmi açılışını yaptı.

Gençlerin, Sanayi ve Teknoloji Bakanı olarak bizim işlerimizden haberdar olması mutluluk verici. Gençlere her alanda dokunabilen, faaliyetler yapan bir bakanlığız. Bir evladımız ilkokuldan doktora sonrası çalışmaya hatta bilim insanı olduktan sonraya kadar bizim desteklerimizden faydalanabilir. Yaptığımız bu işleri de bu güzel buluşmalarla kendilerine anlatmış oluyoruz. Bu sürprizlere devam edeceğiz. İftara gelen arkadaşlarımıza büyük bir sürpriz yapacağımıza da söz verdik."

İftara katılan gençleri tek tek dinleyen Bakan Varank, sohbet esnasında Türkiyedeki girişimcilik ekosistemini anlattı. Son dönemde Türkiye'den dünyaya açılan ve gençlerin yazdığı başarı hikayelerinden bahseden Varank, sözlerine şöyle devam etti:

"Bakanlığımızın desteklerini, programlarını takip edin. Gençliğimize çok güveniyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'ni dünyanın en büyük ilk 10 ekonomisinden biri yapma hayalini gerçekleştirecek olanların Teknofest kuşağı olduğunu biliyoruz. Bizi yol arkadaşınız olarak görmenizi istiyoruz. Ne yapıyorsanız yapın onu en güzel şekilde yapın, mutlaka iddia sahibi olun. İddia sahibi olmayan insanın başarılı olma şansı yoktur."

Bakan Varank ve gençler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı gerçekleştirilen Büyük Çamlıca Camisi Külliyesi'ndeki İslam Medeniyetleri Müzesi'ni ziyaret etti. Müze yetkilileri tarafından müzedeki eserler hakkında gençlere bilgi verildi.

Büyük Çamlıca Camisi Külliyesi'nde yer alan ve 10 bin metrekare kapalı alana sahip İslam Medeniyetleri Müzesi'nde Milli Saraylar'a bağlı Topkapı Sarayı ve Saray Koleksiyonları Müzesi, Türk ve İslam Eserleri Müzesi, İstanbul Arkeoloji Müzeleri ve Vakıflar Müzesi koleksiyonlarından seçilen yaklaşık 800 eser yer alıyor.

Bakan Varank ve gençlerin yaklaşık 3 saat süren iftar daveti ve müze ziyareti hatıra fotoğrafının çekilmesinin ardından sona erdi. - ANKARA