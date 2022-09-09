Bakan Varank: "Türkiye ancak katma değerli üretimle muhasır medeniyetler seviyesini yakalayabilir" Ekonomi Haberleri Bilişim Vadisi Kongre Binası DİGİAGE Oyun Geliştirme ve Global Ekosistem Buluşması Etkinliğe katılan misafirler Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması KOCAELİ - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kocaeli'de Bilişim Vadisi Kongre Binası'nda gerçekleştirilen "DİGİAGE... Bilişim Vadisi Kongre Binası DİGİAGE Oyun Geliştirme ve Global Ekosistem Buluşması Etkinliğe katılan misafirler Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması KOCAELİ - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kocaeli'de Bilişim Vadisi Kongre Binası'nda gerçekleştirilen "DİGİAGE Oyun Geliştirme ve Global Ekosistem Buluşması"nda konuştu. (1) Ekonomi Kaynak: AA / Kadir Yıldız Mustafa Varank Bilişim Vadisi Ekonomi Haberler

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