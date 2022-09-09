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Bakan Varank: "Türkiye ancak katma değerli üretimle muhasır medeniyetler seviyesini yakalayabilir"

Ekonomi Haberleri

Bilişim Vadisi Kongre Binası DİGİAGE Oyun Geliştirme ve Global Ekosistem Buluşması Etkinliğe katılan misafirler Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması KOCAELİ - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kocaeli'de Bilişim Vadisi Kongre Binası'nda gerçekleştirilen "DİGİAGE...

Bilişim Vadisi Kongre Binası

DİGİAGE Oyun Geliştirme ve Global Ekosistem Buluşması

Etkinliğe katılan misafirler

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması KOCAELİ - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kocaeli'de Bilişim Vadisi Kongre Binası'nda gerçekleştirilen "DİGİAGE Oyun Geliştirme ve Global Ekosistem Buluşması"nda konuştu. (1)

Kaynak: AA / Kadir Yıldız - Ekonomi

Mustafa Varank Bilişim Vadisi Ekonomi Haberler

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