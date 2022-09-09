Bakan Varank: "Türkiye ancak katma değerli üretimle muhasır medeniyetler seviyesini yakalayabilir"
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Bilişim Vadisi Kongre Binası DİGİAGE Oyun Geliştirme ve Global Ekosistem Buluşması Etkinliğe katılan misafirler Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması KOCAELİ - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kocaeli'de Bilişim Vadisi Kongre Binası'nda gerçekleştirilen "DİGİAGE...
Bilişim Vadisi Kongre Binası
DİGİAGE Oyun Geliştirme ve Global Ekosistem Buluşması
Etkinliğe katılan misafirler
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması KOCAELİ - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kocaeli'de Bilişim Vadisi Kongre Binası'nda gerçekleştirilen "DİGİAGE Oyun Geliştirme ve Global Ekosistem Buluşması"nda konuştu. (1)
Kaynak: AA / Kadir Yıldız - Ekonomi