Bakan Varank, Kahramanmaraş'ta dondurma fabrikasını ziyaret etti

KAHRAMANMARAŞ (DHA) - SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Dondurmasıyla meşhur Kahramanmaraş'ı dünyaya tanıtan önemli markalardan Mado, yıllık 8 milyon dolarlık ihracatıyla 40'ın üzerinde ülkeye satış yapıyor. Dondurmayla başlayan, tatlı, pasta ve unlu mamuller ile ürün gamını genişleten Maraşlı şirket, Kanada'dan Çin'e kadar Türk lezzetlerini dünya ile buluşturuyor" dedi.

Bakan Varank, Kahramanmaraş ziyareti sırasında Mado'nun yeni üretim kompleksini ziyaret etti. Varank, AB Büyükelçisi Meyer- Landrut ile birlikte dondurma kesti, baklava açtı ve baklava tepsilerine şerbet döktü. Mado Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Sait Kanbur'un ev sahipliğindeki ziyaretin ardından değerlendirmelerde bulunan Varank, tesiste çoğu kadın 2 bine yakın kişinin istihdam edildiğini söyledi.

Mado Yönetim Kurulu Başkanı Kanbur da dünyanın birçok noktasına dondurmanın yanı sıra geleneksel yöntemler kullanılarak hazırlanan 20 çeşit yemek ve 15 çeşit tatlı gönderdiklerini söyledi. Endonezya ve Malezya pazarlarında ciddi yatırımcıları olduğunu ifade eden Kanbur, "Pandemi olmasaydı daha geniş pazarlarda vardık. Türk insanının hem gücünü, emeğini hem de damak tadını dünyaya tanıtmak istiyoruz" dedi.