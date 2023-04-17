Bakan Varank: İMECE'nin yerlilik oranı yüzde 90'a ulaşmış durumda

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "İMECE uydumuzun yerlilik oranı yüzde 50 değil, yüzde 90'a ulaşmış durumda. Çünkü biz İMECE'nin içerisindeki ekipmanlarını da yerli ve milli olarak ürettik" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Teknokent'te, Eğitim Teknolojileri Kuluçka Merkezi'nin açılışına katıldı. Bakan Varank, animasyon ve oyun sektörünün teknoloji dünyasının en hızlı gelişen alanlarından biri oluğunu söyledi. Varank, global oyun pazarının 200 milyar dolar, animasyon pazarının ise 400 milyar dolar ekonomik büyüklüğe ulaştığını belirtti. Türk oyun sektörünün de aldığı yatırımlar ve gerçekleşen satın almalarla dünyada ön plana çıktığını belirten Varank, " Türkiye'de oyun pazarının büyüklüğü 1,2 milyar dolara yükselirken; dijital oyuncu sayısı 42 milyona ulaştı. Sadece son 5 yılda ülkemizde oyun alanında 800'e yakın start-up kuruldu. Türkiye'de geliştirilen oyunlar dünyanın en çok hasılat yapan oyunları arasına girmeye başladı. Bugün artık küçücük bir start-up, kısa sürede büyüyerek en köklü global şirketlerin onlarca yılda ulaşabildiği seviyelere kolaylıkla gelebiliyor. Oluşturdukları katma değer ve sağladıkları istihdam sayesinde ekonominin itici gücü olabiliyor. Dolayısıyla biz de yüksek teknoloji başta olmak üzere tüm alanlarda başarılı girişimlerin kurulmasını teşvik ediyoruz" diye konuştu.

Bakan Varank'ın konuşmasının ardından, teknoloji merkezlerinin açılışını temsilen kurdele kesildi. Daha sonra merkezdeki girişimcileri ziyaret eden Varank, yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.