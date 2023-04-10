Bakan Varank: Gözlem uydusu İMECE'yi yörüngesine fırlatıyoruz
Ekonomi Haberleri
SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye'nin uzay çalışmalarında önemli bir kilometre taşı olan İMECE'yi yarın yörüngesine uğurlayacaklarını söyledi.
SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye'nin uzay çalışmalarında önemli bir kilometre taşı olan İMECE'yi yarın yörüngesine uğurlayacaklarını söyledi. Varank, "Yüksek çözünürlüğe sahip yerli ve milli ilk gözlem uydusu İMECE ile dünyanın her tarafından görüntü elde edebileceğiz" dedi.
Bakan Varank, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Millet Kütüphanesi'nde 'Sektör Kampüste' programının tanıtım töreninde konuştu. Varank, farklı ve yeni yetkinliklere sahip insan kaynağına olan ihtiyacın her geçen gün arttığını belirterek, "Bu manada özel sektör ile üniversitelerin iş birliği çok daha önemli hale geldi. Türkiye'yi milli teknoloji hamlesi hedeflerine taşıyacak insan kaynağını yetiştirmek üzere bir Milli Teknoloji Akademisi kurduk. Dijital bir öğrenme platformu olan akademi çatısı altında açık dersler, yarışmalar, yayınlar ve programlar düzenledik. 'Sektör Kampüste Programı' da bu çatı altında hizmet vermeye başladı. İş dünyasıyla iç içe eğitimleri içeren programla, özel sektör firmaları üniversitelerde kredili dersler açıyorlar. 14 hafta süren bu dersler sayesinde iş dünyasındaki bilgi ve tecrübe bizzat özel sektörde çalışan profesyoneller eliyle öğrencilerimize ulaştırılmış oluyor. 2022 güz döneminde bu yenilikçi eğitim modelinin ilk uygulamasını Kariyer.net firmasıyla Ankara Üniversitesi, Turkcell ve Cezeri firmalarıyla Atatürk Üniversitesi iş birliği ile gerçekleştirdik. Alanının en iyisi profesyoneller tarafından verilen Büyük Veri Analitiği, Yapay Zekaya Giriş ve Bilgisayar Ağları dersleri başarıyla tamamlandı. Hem öğrencilerimiz hem firmalarımız bu işten çok memnun kaldı" dedi.'HEDEFİMİZ TEKNOLOJİNİN ÖNCÜSÜ ÜLKELER ARASINA GİRMEK'Varank, 'Sektör Kampüste Programı'nın yenilikçi ve dinamik eğitim modeliyle öne çıkarak, insan kaynağının dönüşümüne öncülük edeceğini ifade ederek şöyle konuştu: "TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil size online ders vermek istese bunu almaz mısınız? Selçuk Bayraktar online bir ders açsa ve öğrencilerle buluşmak istese buna sadece öğrenciler değil diğer profesyoneller bile katılmak ister. İnşallah bu işin güzel neticelerini hep birlikte yaşayacağız. Milli teknoloji hamlesi rehberliğinde sanayi ve teknolojide yakalayacağımız başarıların Türkiye açısından hayati önemde olduğunun bilinciyle sıkı bir şekilde çalışıyoruz. Hedefimiz Türkiye Yüzyılı'nda, dünyada teknolojinin öncüsü ülkeler arasına girmek. Son 21 yılda bu hedefe ulaşmak için çok önemli altyapı yatırımları yaptık. Türkiye'nin dört bir tarafını sanayi bölgeleriyle, teknokentlerle, araştırma altyapıları ile donattık. Verdiğimiz destekler, yaptığımız yatırımlar sayesinde, AR-GE harcamalarının milli gelire oranı binde 5'lerden yüzde 1,4'e ulaştı. Tam zaman eşdeğer araştırmacı sayımız 21 yılda 29 binden 222 bine yükseldi. Bütün bu gelişmeler sayesinde Türkiye artık kendi SİHA'larını, kendi seyir füzelerini, kendi savaş gemilerini üretir hale geldi. Cumhurbaşkanımız liderliğinde vatandaşlarımızın 60 yıllık hayali olan yerli ve milli otomobilimiz Togg'u gerçeğe dönüştürebildik."'İMECE İLE DÜNYANIN HER YERİNDEN GÖRÜNTÜ ELDE EDECEĞİZ'Varank, Türkiye'nin uzay çalışmalarında önemli bir kilometre taşı olan İMECE'yi de yarın yörüngesine uğurlayacaklarını bildirerek, "Ülkemizin yüksek çözünürlüğe sahip yerli ve milli ilk gözlem uydusu İMECE ile dünyanın her tarafından görüntü elde edebileceğiz. İMECE'nin elektro-optik kamerasından yönlendirilebilir antenine, elektrikli itki motorundan güneş algılayıcısına kadar birçok ekipmanı Türk mühendisler tarafından tasarlanıp üretildi. İMECE yarın yörüngesine fırlatılırken özel sektör tarafından geliştirilen küp uydular da ona eşlik edecek. Connecta T2.1, Kılıçsat ve Akup küp uyduları da İMECE'yle birlikte uzaya fırlatılacak. Tek seferde Türkiye'den 4 farklı uyduyu uzaya göndermiş olacağız. Böylelikle Türkiye uzay yarışında bir eşiği daha geçmiş olacak" diye konuştu.'TÜRKİYE'NİN OTOMOBİLİ VIZIR VIZIR YOLLARDA'
Varank, Türkiye'nin Otomobili projesini ilk ilan ettikleri andan itibaren bir kesim tarafından olumsuz anlamda sürekli eleştirildiklerini belirterek, "Fabrika seri üretime başladı ve araçlar yollara açıktı. Ön siparişe 177 bin başvuru oldu. Cumhurbaşkanımızın aracını teslim ettik. Bakanlarımıza resmi araçlarını teslim ettik. Türkiye'nin Otomobili yollarda vızır vızır dolaşmaya başladı. Bu laflara aldırış etmiyoruz; ama gençlere anlatmak istiyoruz. Sizin moralinizi bozmak isteyenlere yüz vermeyin. Türkiye olarak bir ve beraber oldukça üstesinden gelemeyeceğimiz bir şey olmaz. Türkiye'nin otomobilini de gözlem uydusunu da yaparız. 20 yıl önce 'Türkiye İHA - SİHA gemisi yapacak' deseydim inanmazdınız. Bugün Türk donanmasının en büyük savaş gemisini de envantere alıyoruz. Dünyada olmayan İHA ve SİHA savaş gemisi konseptini dünya gündemine getiriyoruz. Gençlerimize diyoruz ki gündemi değerlendirirken vizyonlar arasındaki farkı da değerlendirin ona göre hareket edin. İnşallah yolunuzu açacak işler kolayca gelişir" ifadelerini kullandı.