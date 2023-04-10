Bakan Varank: Gözlem uydusu İMECE'yi yörüngesine fırlatıyoruz

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye'nin uzay çalışmalarında önemli bir kilometre taşı olan İMECE'yi yarın yörüngesine uğurlayacaklarını söyledi. Varank, "Yüksek çözünürlüğe sahip yerli ve milli ilk gözlem uydusu İMECE ile dünyanın her tarafından görüntü elde edebileceğiz" dedi.

Bakan Varank, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Millet Kütüphanesi'nde 'Sektör Kampüste' programının tanıtım töreninde konuştu. Varank, farklı ve yeni yetkinliklere sahip insan kaynağına olan ihtiyacın her geçen gün arttığını belirterek, "Bu manada özel sektör ile üniversitelerin iş birliği çok daha önemli hale geldi. Türkiye'yi milli teknoloji hamlesi hedeflerine taşıyacak insan kaynağını yetiştirmek üzere bir Milli Teknoloji Akademisi kurduk. Dijital bir öğrenme platformu olan akademi çatısı altında açık dersler, yarışmalar, yayınlar ve programlar düzenledik. 'Sektör Kampüste Programı' da bu çatı altında hizmet vermeye başladı. İş dünyasıyla iç içe eğitimleri içeren programla, özel sektör firmaları üniversitelerde kredili dersler açıyorlar. 14 hafta süren bu dersler sayesinde iş dünyasındaki bilgi ve tecrübe bizzat özel sektörde çalışan profesyoneller eliyle öğrencilerimize ulaştırılmış oluyor. 2022 güz döneminde bu yenilikçi eğitim modelinin ilk uygulamasını Kariyer.net firmasıyla Ankara Üniversitesi, Turkcell ve Cezeri firmalarıyla Atatürk Üniversitesi iş birliği ile gerçekleştirdik. Alanının en iyisi profesyoneller tarafından verilen Büyük Veri Analitiği, Yapay Zekaya Giriş ve Bilgisayar Ağları dersleri başarıyla tamamlandı. Hem öğrencilerimiz hem firmalarımız bu işten çok memnun kaldı" dedi.

Varank, Türkiye'nin Otomobili projesini ilk ilan ettikleri andan itibaren bir kesim tarafından olumsuz anlamda sürekli eleştirildiklerini belirterek, "Fabrika seri üretime başladı ve araçlar yollara açıktı. Ön siparişe 177 bin başvuru oldu. Cumhurbaşkanımızın aracını teslim ettik. Bakanlarımıza resmi araçlarını teslim ettik. Türkiye'nin Otomobili yollarda vızır vızır dolaşmaya başladı. Bu laflara aldırış etmiyoruz; ama gençlere anlatmak istiyoruz. Sizin moralinizi bozmak isteyenlere yüz vermeyin. Türkiye olarak bir ve beraber oldukça üstesinden gelemeyeceğimiz bir şey olmaz. Türkiye'nin otomobilini de gözlem uydusunu da yaparız. 20 yıl önce 'Türkiye İHA - SİHA gemisi yapacak' deseydim inanmazdınız. Bugün Türk donanmasının en büyük savaş gemisini de envantere alıyoruz. Dünyada olmayan İHA ve SİHA savaş gemisi konseptini dünya gündemine getiriyoruz. Gençlerimize diyoruz ki gündemi değerlendirirken vizyonlar arasındaki farkı da değerlendirin ona göre hareket edin. İnşallah yolunuzu açacak işler kolayca gelişir" ifadelerini kullandı.