Bakan Varank, Evim Yuvan Olsun Projesi'ne ilişkin açıklamalarda bulundu Açıklaması

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Evim Yuvan Olsun Projesi"nin "Devlet Millet El Ele" verilerek yapıldığını belirterek, "Bu kampanya ile güvenli şekilde hayırsever vatandaşlarımızın evlerini afetzede vatandaşlarımızla buluşturmuş olacağız." dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Evim Yuvan Olsun Projesi"nin "Devlet Millet El Ele" verilerek yapıldığını belirterek, "Bu kampanya ile güvenli şekilde hayırsever vatandaşlarımızın evlerini afetzede vatandaşlarımızla buluşturmuş olacağız." dedi.

Varank, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığında ( Afad ) "Evim Yuvan Olsun" Projesi'ne ilişkin yaptığı açıklamada, Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen depremin ilk anından itibaren devletin bütün imkanlarını ve kurumlarını seferber ettiğini söyledi.

Afetin üstesinden gelebilmek ve depremzedelerin acısını dindirebilmek için büyük mücadele verdiklerini ifade eden Varank, bu mücadelede en büyük destekçilerinin aziz milletin ve hayırsever vatandaşların olduğunu kaydetti.

Varank, devlet ve millet el ele verilen bu mücadelede ilk günden itibaren kendilerine gelen talepler olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Vatandaşlarımız bizi arayarak şunu söylediler 'Benim kullanmadığım bir evim var, bağ evim var. Ben yurt dışında yaşıyorum senede 15 gün kaldığım bir evim var. Acaba bu evimi güvenli ve içim rahat bir şekilde nasıl depremzede ailelerin kullanımına sunabilirim. Onlar bu evlerden istifade edebilirler.' diye talep alıyorduk. Bu talebi, karşılamak üzere İçişleri Bakanlığımızın öncülüğünde, Afad'ın koordinasyonunda kaymakamlıklarımızın aktif çalışacağı bir projeyi başlatmış olduk. Evim Yuvam Olsun Projesi. Bu projede evini karşılıksız ya da makul bir kira karşılığında afetzedelerle paylaşmak isteyen hayırseverlerimiz, 'evimyuvanolsun.org' internet sitesinden giriş yaparak evlerini kaydediyorlar. Bu kaydı alınan evlerimiz öncelikle AFAD koordinasyonunda ilgili kaymakamlıklarımıza yönlendiriliyorlar."

"Evlerin doğalgaz, elektrik ve su faturalarını kaymakamlıklar ödeyecek"

Kaymakamlıkların bu evlerin kontrolünü yaptıktan sonra hayırsever vatandaşlarla sözleşmeler imzalanacağını ifade eden Varank, gerek bedelsiz gerekse de 1 yıllık makul bir kira karşılığında kullanılmak üzere bu evlere afetzede vatandaşların yerleştirileceğini bildirdi.

Evini kullandırmak isteyen vatandaşların bizzat kaymakamlıklarla muhatap olacağını dile getiren Varank, "Evinizi ücretsiz kullandırmak istiyorsanız en az 3 ay süresince evini kullanmak üzere sözleşme yapmak istiyoruz. Bundan daha kısa ücretsiz olarak verimli şekilde afetzede vatandaşlarımızı buralarda barındırma imkanı mümkün değil. Kira karşılığı evinizi kullandırmak istiyorsanız da makul bir kiranın olması gerekiyor. En az 1 yıl süreyle afetzedelerimizi barındırmak istiyoruz. Bu evlerin doğalgaz, elektrik ve su faturalarını da kaymakamlıklarımız ödeyecek. Bu konuda hayırseverlerin endişelenmesine gerek yok." değerlendirmesinde bulundu.

Varank, evi olmayan hayırseverlerin de bu kampanyaya katkı sağlayabileceğini anlatarak, onların da sistem üzerinde depremzedelerin kirasını ödemek için AFAD'ın hesaplarına bağış yapabileceğini bildirdi.

Projenin devlet ve millet el ele vererek yapıldığını vurgulayan Varank, "Bu vatandaşlarımızın talepleri üzerine oluşturulmuş bir proje. Şimdiden ilginin olduğunu görüyoruz. Bu kampanya ile güvenli şekilde hayırsever vatandaşlarımızın evlerini afetzede vatandaşlarımızla buluşturmuş olacağız." ifadesini kullandı.

Varank, evlere yerleştirilecek afetzedelerin seçimi konusuna da değinerek, öncelikle bir yakınını depremde kaybetmiş ailelerden başlayacaklarını belirtti.

Daha sonra da engelli bireylere sahip aileleri bu evlere yerleştireceklerini anlatan Varank, "Sürekli hastalığı olan yaşlı vatandaşlarımızın olduğu ailelerden başlayarak bu evleri iskan etmeye başlayacağız. 1 senelik bu evlerin afetzede vatandaşlarımızın kullanımına açılması onlar açısında bir nebze acılarını dindirecek bir iş olacak. İlk günden itibaren Cumhurbaşkanımız şunu güvenle ilan etti, 'Biz inşallah bölgede vatandaşlarımızın bir daha deprem korkusu yaşamayacağı kalıcı konutları inşa etmeye başlıyoruz. Bu geçici barınma alternatifleriyle vatandaşlarımızı uygun şekilde barındırarak kalıcı konutlarını teslim edeceğiz.' Vatandaşlarımız kendi şehirlerinde güvenle yaşayacaklar." dedi.

500 ev sisteme kaydoldu

Bakan Varank, projenin dün gece ilan edildiğini ve şu anda 500 evin sisteme kaydolduğunu aktardı.

Hayırseverlerin bedelsiz veya uygun bir kira karşılığında evlerini afetzedelere açmak üzere sisteme kayıt yaptırdıklarını söyleyen Varank, şunları kaydetti:

"Burada iki önemli husus daha var. Biz bu operasyonu Türkiye'deki emlak listeleme platformlarıyla yapıyoruz. Sektörün 3 önemli platformu teknik olarak bize yardımcı oluyor. Ayrıca, evlerin içinde oluşabilecek muhtemel hasarlarla ilgili belli bir orana kadar sigorta yapmayı taahhüt ediyor. Devlet millet el ele vererek bu afetin üstesinden geleceğiz. Biz şu anda bölgede 350 bin vatandaşımızı geçici barınma alanlarında, çadır kentler, konteyner kentler ile kamu misafirhanelerinde, Gençlik Spor Bakanlığı yurtlarında barındırıyoruz. Ayrıca bölge dışında da 300 binden fazla vatandaşımızı misafirhane ve otellerde barındırıyoruz. Bunun gibi uygulamalarla da vatandaşlarımıza farklı alternatifler sunacağız. Canı yanan vatandaşlarımızın acısını dindireceğiz. Kampanyaya destek veren herkese teşekkür ediyorum. Bu işe destek olmak isteyen vatandaşlarımız 'evimyuvanolsun.org' sitesini ziyaret edebilirler."